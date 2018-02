Sol Campbell raser etter å ikke ha blitt ansatt som Oxford-trener

Mener han konstant blir oversett.

Sol Campbell er ikke veldig fornøyd etter at han ikke fikk jobben som Oxford City-trener. I et intervju med Arsenal-podcasten Highbury & Heels, omtalt av engelske The Independent snakket den engelske legenden ut om sin frustrasjon.

- Jeg forsøket å få jobben i Oxford, men de aksepterte meg ikke. Kanskje det er mangelen på erfaring. Men ting som dette er en slags ond sirkel. Hvordan skal jeg få erfaring? Jeg trenger en jobb for å få erfaring, sa Campbell.

Jobben ser ut til å bli tildelt tidligere Liverpool- og Manchester City-angriper Craig Bellamy, som denne sesongen har vært en del av trenerteamet i Cardiff City.

Campbell, som la skoene på hylla i 2011, har til gode å bli gitt muligheten som hovedtrener i en klubb.

- Jeg er intelligent nok, det er ikke slik at jeg har spilt på lavere nivå hele livet mitt. Jeg kan virkelig ikke tro enkelte mennesker. Jeg er en av de mest intelligente i fotball, men jeg blir kastet vekk fordi jeg mangler erfaring eller fordi «han snakker for mye», raser Campbell.

Dette er ikke første gangen Sol Campbell har vært i medias søkelys for å ikke ha blitt ansatt. I 2015 skal han, ifølge The Guardian, ha vært invitert til et stevne der han stilte FAs tekniske direktør, Dean Ashworth, til veggs om hvorfor Gary Neville hadde blitt gjort til daværende England-sjef Roy Hogdsons assistent uten erfaring

Etter at Ashworth forklarte hvordan Neville hadde gjort et godt inntrykk på både Hodgson og spillerne, så skal Campbell ha avbrutt direktøren og svart «men jeg er Sol Campbell».

43-åringen var del av Arsenals «Invincible»-lag som gikk ubeseiret igjennom 2003/2004-sesongen. Han var også med å vinne Prmeier League to ganger med Arsene Wengers menn.

Han representerte også det engelske fotballandslaget i seks ulike mesterskap, og fikk totalt 73 kamper for «Three Lions».

