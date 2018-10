Sola herjet på veien til NM-semifinale

Camilla Herrem og hennes lagvenninner i Sola herjet med eliteserieklubben Oppsal på vei mot 31-21-seier i NM-kvartfinalen i håndball.

Sola var eneste 1.-divisjonslag i kvartfinale, og blir det eneste i semifinalene som trekkes fredag. Topplagene Vipers Kristiansand og Storhamar og eliteseriens tabelljumbo Fredrikstad er de mulige motstanderne der.

Herrem og Malin Holta scoret seks ganger hver for Sola, som etter nedrykket i vår har feid all motstand til side både i 1. divisjon og cupen. I serien har laget full pott etter fem kamper og hele 69 plussmål.

Onsdag var det Oppsals tur til å bli slått med tosifret margin.

Betina Riegelhuth scoret 10 ganger da Storhamar vant 28-25 borte mot Byåsen. Hjemmelaget ledet siste gang på 2-1 og var a jour siste gang på 13-13 i slutten av første omgang. Siden hadde gjestene stort sett kontroll.

Serieleder Vipers Kristiansand er uten poengtap i eliteserien, som Sola er det i divisjonen under. Tirsdag ble Fana slått 42-32 i cupen. Malin Aune og Linn Jørum Sulland førte an med åtte mål hver.

Fredrikstad sto for den eneste borteseieren i kvartfinalene med 23-20 over Molde, som er seks plasser høyere opp på tabellen. Mona Obaidli scoret åtte ganger for hjemmelaget, som ikke greide å stå imot østfoldklubbens breddde. Dorthe Groa var Fredrikstads toppscorer med fire mål, men til gjengjeld skrev hele ti gjestespillere seg i målprotokollen.

(©NTB)

