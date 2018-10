Solari åpner for å bli permanent Real Madrid-trener

Vikartrener Santiago Solari utelukker ikke muligheten for at han blir Real Madrids langsiktige løsning etter sparkingen av Julen Lopetegui.

Mandag kveld ble Solari forfremmet fra sin rolle som trener for Reals B-lag (Castilla). Tirsdag morgen var han for første gang ansvarlig for A-laget på treningsfeltet i Valdebebas.

Argentineren, som spilte for klubben mellom 2000 og 2005, leder Real Madrid i onsdagens cupkamp borte mot Melilla. Under sin første pressekonferansen fikk han naturlig nok spørsmål om han kan tenke seg Real-jobben permanent. Det utelukket han ikke.

– Jeg er veldig positiv når jeg påtar meg noe. Jeg skal gjøre alt jeg kan. Det er en fantastisk mulighet i en fantastisk klubb. Det sier jeg ikke bare fordi jeg nå er hovedtrener for førstelaget. Jeg har vært her med andre lag, og jeg har spilt her og svettet i drakta for denne klubben.

– Real Madrid er større enn oss alle. Vi merker alle hvor stort det er å være her, og jeg vil være en del av det, sa Solari.

Det er ventet at han også leder Real i La Liga-kampen mot Real Valladolid lørdag. Noen dager senere får han kanskje også ansvaret for mesterligaoppgjøret borte mot tsjekkiske Viktoria Plzen i mesterligaen.

Tidligere Juventus- og Chelsea-trener Antonio Conte ble raskt koblet til Real-jobben, men ifølge flere medier har ikke forhandlingene gått på skinner.

Lopetegui fikk under fem måneder som Real Madrid-trener. Den tidligere målvakten måtte gå etter søndagens 1-5-tap mot Barcelona i El Clásico. Det var storklubbens tredje strake ligatap og dens fjerde på fem kamper.

(©NTB)

Mest sett siste uken