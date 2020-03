Ståle Solbakken og hans FC København foretar lønnsreduksjon på 20 prosent til spillere, trenere og støtteapparat.

Foreløpig gjelder lønnskuttet for de nærmeste to månedene. Tiltaket innføres for å minske de økonomiske skadene som koronaviruset har skapt.

Dansk fotball er som det meste av Europa satt på vent på grunn av tiltakene for å hindre koronavirusets spredning.

