Solbakken avslo giganttilbud fra Emiratene

Ståle Solbakken kunne ha sikret seg økonomisk for resten av livet ved å takke ja til et tilbud fra en styrtrik sjeik. Men trenerprofilen var ikke interessert.

Overfor danske Ekstra Bladet bekrefter Solbakken at han i september fikk et meget lukrativt tilbud fra en klubbeier i De forente arabiske emirater.

– Ja, det er korrekt. Det kom et økonomisk helt vanvittig tilbud, men jeg gikk aldri i dialog med dem, sier den norske FC København-treneren.

Det er ikke første gang han avslår en kjempesum penger fra Emiratene.

– To ganger har det skjedd. Jeg kunne kanskje ha tjent mer på ett år enn jeg har gjort i hele min trenerkarriere. Men det er ikke noe for meg. I hvert fall ikke nå, sier Solbakken, som dermed ikke utelukker en slik mulighet i framtiden.

– Ting kan endre seg, både i verden og for meg. Hvis ting endrer seg, skal ikke jeg sitte og fordømme verken det ene eller det andre. Men akkurat nå er det ikke noe for meg, verken menneskelig eller trenermessig, sier han til Ekstra Bladet.

Solbakken har lenge vært et hett navn i diskusjonen som norsk landslagstrener.

50-åringen, med en fortid som spiller i blant annet HamKam, Wimbledon, Aalborg og København, overtok som FCK-trener i 2013 etter å trent den tyske klubben FC Köln fra 2011 til 2012.

Hans danske lag topper den danske superligaen etter at 15 runder er gjennomført. Hovedstadsklubben har 34 poeng, mens Midtjylland følger på annenplass med 32 poeng.

Den karismatiske trenerne er også kjent for sitt engasjement utenfor banen, og tidligere i år ble han tildelt Annette Thommessens hederspris for sitt arbeid med fotball som inkluderingsarena for flyktninger og asylsøkere.

