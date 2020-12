Solbakken blir ny landslagssjef: – Stolt og beæret

Ståle Solbakken tar over jobben som Norges landslagssjef i fotball etter Lars Lagerbäck. Han tiltrer 7. desember.

Lagerbäck hadde kontrakt med Norges Fotballforbund fram til og med VM-kvalifiseringen og et eventuelt sluttspill i 2022, men svensken trer nå til side.

Solbakken har stått uten jobb siden han tidligere i høst fikk sparken etter mange sesonger som suksessrik trener i FC København.

– Jeg er stolt og beæret over å ha blitt tilbudt jobben som ny landslagssjef. For meg er dette et godt tidspunkt å ta over. Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen har gjort en solid jobb og utviklet et fundament det blir spennende å jobbe videre med, sier Solbakken i en pressemelding.

– NFF har over tid bygd opp et godt fundament for landslag, og jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å bygge et sterkt team. Vi skal bruke tiden godt, for mars kommer fort, legger han til.

Naturlig

NFF opplyser at de har hatt samtaler med Solbakken i noen uker. Landslaget starter VM-kvalifiseringen i slutten av mars neste år.

– Der vi er nå, i overgangen mellom to kvalifiseringer, ønsker vi å trekke perspektivet minst fire år fram, i første omgang til og med EM i 2024. I et sånt perspektiv var det naturlig å innlede samtaler med Ståle Solbakken, sier fotballpresident Terje Svendsen og fortsetter:

– Ståle er en stor trenerkapasitet som kjenner norsk fotball meget godt. Han har god trenererfaring, og han har levert sterke prestasjoner internasjonalt gjennom mange år.

Roser Lagerbäck

En klausul i kontrakten til Lagerbäck styrer rammene for 72-åringens fratredelse.

– NFF vil takke Lars for den jobben han har gjort med våre beste menn. I løpet av hans tid har vi fått fram en hel ny generasjon landslagsspillere, som sammen med veteranene lover godt for fremtiden. Med Lars ved roret har vi løftet oss 40 plasser på FIFA-rankingen, sier Svendsen.

Norge greide ikke å kvalifisere seg til sluttspill under Lagerbäck, som i 2017 tok over etter Per-Mathias Høgmo. Herrelandslaget har ikke vært i et mesterskap siden EM i 2000.

