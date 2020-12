Solbakken brøt innreisekarantenen

Norges påtroppende landslagssjef Ståle Solbakken brøt sin innreisekarantene da han gikk på fotballkamp på Hamar søndag kveld, skriver Dagbladet.

Ettersom Solbakken kom til Norge fra Danmark klokken 13 lørdag 28. november, er han ute av karantenen på ti dager først kommende tirsdag. Likevel var fotballtreneren å se på stadion under HamKam – Briskeby søndag.

«Ved nærmere opptelling er nok det riktig. Ankom lørdag formiddag, tenkte og trodde fredag... Må beklage den», skriver Solbakken i en sms til Dagbladet.

Han hadde sin første arbeidsdag i Norges Fotballforbund mandag. Han er ikke innvilget noe unntak fra karanteneperioden og må fortsatt jobbe hjemmefra.

– Det er mye som har skjedd den siste tiden, og dagene har nok gått litt over i hverandre for vår nye landslagssjef. Ståle har første arbeidsdag hos oss i dag. Vi skal nok bidra til at telling av dager blir godt håndtert fremover, at ni er ni og ti er ti, sier Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, til Dagbladet.

(©NTB)

