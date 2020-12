Solbakken brøt karanteneplikten

Ståle Solbakken brøt innreisekarantenen søndag ettermiddag da han var på Ham-Kam-kamp.

Det har Dagbladet fått bekreftet av Norges Fotballforbund.

Det var da Norges nye landslagssjef søndag kveld var på Briskeby Stadion for å se sine gamle klubber Ham-Kam og Lillestrøm i OBOS-ligaen at han brøt karantenen, melder Dagbladet.

Ståle Solbakken skal ha landet i Oslo lørdag 28. november klokken 13.00.

Det vil si at Solbakken var på kampen åtte døgn etter ankomst i Norge. Karantenetiden etter reise til Norge er ti dager.

- Ved nærmere opptelling er nok det riktig. Ankom lørdag formiddag, tenkte og trodde fredag... Må beklage den, skriver Ståle Solbakken i en sms til Dagbladet.

Norges Fotballforbund bekrefter at Norges nye landslagssjef brøt karantenen da han var på kamp søndag kveld.

- Ståle var på Briskeby i går. Mye som har skjedd den siste tiden og dagene har nok gått litt over i hverandre for vår nye landslagssjef, skriver NFFs direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Gro Tvedt Anderssen i en SMS til Dagbladet mandag.

Ståle Solbakkens første arbeidsdag i NFF er i dag mandag.

