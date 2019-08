Solbakken elsker Danmark på godt og vondt

Ståle Solbakken og hans FC København har fått en god start på sesongen med fire seirer av fire mulige. Det er fortsatt godt å være norsk i Danmark.

I helgen hadde det danske nyhetsbyrået Ritzau et lengre sommerintervju med den elskede norske treneren i FC København.

51-åringen spilte for AaB og FC København fra 1998 til 2001 og vant den danske serien to ganger. Senere var han tilbake som trener fra 2006–11 og etter et opphold i Köln og Wolverhampton har han holdt seg til hovedstadsklubben.

Det har inntil videre blitt ytterligere åtte seriemesterskap og fire cuptriumfer.

2001 opplevde Solbakken at hjertet stoppet midt under en trening. Han var klinisk død i flere minutter før man gikk i gang hjertet igjen med elektrosjokk. Nå lever han med en innoperert hjertestarter i brystet.

Rikt på mat og drikke

Han sier at han valgte Danmark hver gang på grunn av det fotballmessige. Det første som slo ham da han kom til Danmark var det store utvalget i matbutikkene.

– Danmark er rikt på mat og drikke, og dere er flinke til å hygge dere. Det var det første jeg la merkelig da jeg kom hit.

– Har ikke Norge de samme rikdommene?

– Jeg tror de fleste danskene gjør mye for å ha det hyggelig. De er glade sin matkultur og liker fest- og hygge, sa Solbakken som sier at det er ikke mye han ville gjort annerledes etter at han valgte Danmark som tilholdssted.

– Jeg tror at alle vil si at jeg skulle lært meg å snakke dansk. For meg er slik at jeg forstår hva alle dansker sier, og jeg føler meg ikke ubekvem. Jeg snakket tysk i Tyskland og engelsk i England, og her i FCK er det så internasjonalt at vi også snakker engelsk. Så kanskje det er derfor at jeg ikke har lært meg dansk.

Innvandringspolitikken

– Ser du noen større endringer i det danske samfunnet siden 1998?

– Hvis jeg skal peke på noe negativt, så for meg med mitt politiske ståsted, er det at Danmark har strammet inn på innvandringspolitikken. At man ikke ser nytten av å lære av andre og ta det gode fra andre kulturer.

– Man fokuserer på den ene promillen eller prosenten som kan lage bråk, akkurat som den ene promillen eller prosenten av nordmenn og dansker som kan lage bråk. Jeg synes det har endret seg til et slags fremmedfrykt i deler av landet. Det samme gjelder for Norge, sa han.

Liker strenge alkoholregler

– Hva kunne Danmark lært av Norge?

– Jeg liker bedre den strenge alkohollovgivningen som Norge har. Det er ikke fordi jeg er avholdsmann, og det er heller ikke for å legge en demper på festkulturen. Men jeg tror det kan beskytte de unge litt mer og litt lenger, selv om det kanskje er naivt med en strengere alkoholpolitikk med grenser for hva man kan kjøpe og hvor hardt man skal følgene reglene, sa FCK-treneren.

– Hva kunne Norge lært av Danmark?

– Der er jo forskjeller i deler av Danmark. Det er ikke det samme å bo i Aalborg og København. Alt har sin sjarm, men generelt kan Norge godt lære av danskenes evne til å hygge seg i perioder, og ikke jage etter det neste hele tiden. Å være bedre til å slappe av. Det synes jeg absolutt, sa 51-åringen.

