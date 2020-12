Solbakken er nye Norge-sjef: Nå varsler han prat med Lagerbäck

Ståle Solbakken (52) sier også at han har fått flere «crazy» tilbud den siste tiden og blant annet skal en storklubb ha vært på banen.

Torsdag kom nyheten om at Ståle Solbakken overtar som norsk landslagssjef fra 7. desember 2020. Få timer senere stilte 52-åringen på pressekonferanse.

Solbakken har i en årrekke ledet det danske storlaget FC København, men tidligere i høst fikk han sparken fra jobben han hadde hatt i to perioder siden 2005.

Nå skal han altså ta fatt på jobben med å lede Norge til et mesterskap for første gang siden EM i 2000. Solbakken har sagt ja til en fireårskontrakt.

Varsler Lagerbäck-prat

Solbakken møtte pressen fra sitt hjem i Hamar, der han for tiden er i karantene.

- Jeg vil bare si at jeg er stolt og beæret over å bli spurt. Jeg har vært i noen dialoger før, men da har det av ulike grunner ikke ført helt fram. Jeg er supermotivert og superglad, og ser fram til å kaste meg ut i det her når karantenen min er over.

- Det ble en litt trist sorti i København, som jeg skulle summe meg litt etter. Jeg fikk en fire-fem uker på Hamar der jeg stille og rolig kunne tenke på hva som ble neste steg. Så ringte NFF en 14 dagers tid før landskampene skulle spilles, da det ble litt «koronahalvøy». Vi ble enige om at vi skulle snakkes etter de kampene og se om det var grunnlag for å snakke sammen. Det har vært positive samtaler og jeg gjorde opp min mening etter kort tid om at dette var noe for meg. NFF kom tilbake og sa at dette også var noe for dem. Da gikk det fort, sier den tidligere midtbanespilleren.

Han kan avsløre at det allerede har tikket inn en del tilbud.

- Jeg har fått mange crazy tilbud. Men ikke så mange som jeg tenkte at, aha, dette var noe for meg. Det var et par jeg kunne forholde meg til - en storklubb og en annen nasjon. Jo mer jeg snakket med NFF og mer intensive samtalene ble, jo mer ble jeg klar på at dette kunne passe meg, sier Solbakken.

På spørsmål fra Nettavisen sier treneren at han ikke har snakket med Lars Lagerbäck og hans assistent Per Joar Hansen enda, men varsler en samtale.

- Jeg snakker sånn jevnlig med Perry, men har ikke snakket om landslagsjobben, men det kommer jeg til å gjøre. Jeg skal ta kontakt for en opplysningssamtale og se om det er noen innspill jeg kan ta med meg. Så må jeg balansere det med mitt eget syn og mine egne tanker. Så enkelt er det, sier han til Nettavisen.

- Noe jeg har tenkt på

52-åringen er ikke redd for at den nye hverdagen som landslagssjef skal bli for rolig, etter mange hektiske år som klubbtrener.

- Det er noe jeg har tenkt på og noe jeg tok med i den vurderingen. Jeg tror kanskje at grunnen til at jeg er rolig på det nå, er at jeg er motivert for å jobbe litt annerledes gjennom de store slagene i og med at jeg har hatt de to største jobbene på klubbsiden i Skandinavia på en gang, trener og sportsdirektør i FC København. Det har ikke vært så mange ledige minutter til å «nørde» som jeg liker aller best og jeg gleder meg litt til å ha roligere innganger til kampene, der du kan følge enkeltspillere og de lagene de spiller i ekstra nøye, sier Solbakken.

Norge-stopper: - Meget spennende

Landslagsspiller Leo Østigård sier følgende om ansettelsen da Nettavisen tok kontakt med ham kort tid etter at Solbakken-nyheten ble kjent.

- Det er først og fremst meget spennende. Han virker som en rå type som er klar i sine meninger. Jeg tror det kan passer landslaget veldig bra. Samtidig må jeg også si at jeg er takknemlig for at jeg ble tatt med av Lars, som har gjort mye bra for landslaget, skriver Leo Østigård i en tekstmelding til Nettavisen.

Midtstopperen har tidligere studert hvordan Solbakken strukturerte FC København defensivt.

- Jeg har sett en del klipp av hvordan København forsvarte seg, og det er mange bra detaljer der jeg er sikker på han er opptatt av. Samtidig vet jeg han har spilt en del 4-4-2 han også. Mye energi er jeg sikker på at det blir! avslutter han.

Lagerbäck: - Et ønske fra NFF

Tidligere landslagssjef Lars Lagerbäck gikk langt i å antyde at han opplevde det som at han hadde fått sparken i en pressemelding sendt ut torsdag.

- Etter samtale og ønsker fra NFF, Terje Svendsen og Pål Bjerketvedt, kommer undertegnede til å slutte som landslagstrener. Grunnen til dette er at våre kontrakter i utgangspunktet strekker seg til etter et eventuelt VM-sluttspill, men NFF ønsker nå i stedet en «langsiktig» løsning med tanke på den kommende VM-kvalifiseringen og den påfølgende EM-kvalifiseringen, sier Lagerbäck i pressemeldingen.

- Det er alltid trist å forlate et lag man har jobbet med i mange år. Spesielt på grunn av vårt støtteapparat som har bidratt på en veldig bra måte til våre prestasjoner og vist stor lojalitet på og utenfor banen. Videre så har spillergruppen, med noen få unntak, vist en profesjonell holdning og lagt ned mye bra arbeid, sier svensken.

