Solbakken feiret 600 kamper som trener for FCK med seier

Byderbyet mellom FCK og Brøndby endte 2–1 etter at Sigurd Rosted tabbet seg ut etter Brøndbys tidlige ledelse.

Solbakken fikk hjelp av landsmannen Sigurd Rosted, som var involvert i begge baklengsmålene til Brøndby da Solbakken seiret i sin 600. kamp som trener for FCK.

– Det tror jeg ingen regner med, det har vært en fin reise, men jeg har vært her i to perioder, sa Solbakken til danske TV3+ om at han har fått 600 kamper som trener for FCK.

Akkurat som i oppgjøret mot samme lag 6. oktober, tok Brøndby ledelsen etter seks minutter. Simon Hedlund driblet seg fint fri på kanten og slo et flott innlegg på hodet til Kamil Wilczek, som kunne prikke inn 1–0 for Brøndby.

Etter 28 minutter utlignet FCK etter klønete spill av Sigurd Rosted. Nordmannen spilte en sen pasning ut til en presset Anthony Jung, før lagkameratene krasjet sammen og mistet ballen. Dame N'Doye ble dermed helt fri på siden, før han slo en pasning langs sekstenmeteren der Viktor Fischer kunne plassere ballen nede i hjørnet.

– Får vi sydd sammen noen pasninger blir det halvfarlig eller farlig ofte, sa Solbakken i pausen.

København presset på og i det kampen gikk mot slutten kom seiersmålet. Robert Mudrazija, som akkurat hadde blitt byttet inn fintet seg flott forbi Rosted og en annen Brøndby-forsvarer, før ballen på ny fant veien til Viktor Fischer som avgjorde med nok en markkryper.

Med seier ligger FCK nå fire poeng bak tabelleder Midtjylland, som kan øke ledelsen på topp om de slår tabelljumbo Silkeborg mandag. Rosteds Brøndby følger på tredjeplass, nå hele ni poeng bak byrivalen.

