Solbakken ferdig som FCK-trener

Den norske trenerprofilen sparkes på bakgrunn av sviktende resultater.

Ståle Solbakken er ferdig som trener for den danske storklubben FC København.

Klubben bekrefter på eget nettsted lørdag at partene går hver til sitt.

Sviktende resultater i hjemlig serie i 2020 oppgis som årsaken til at Solbakken nå må slutte i jobben han har hatt i en årrekke.

«Det vurderes på bakgrunn av det at det må andre krefter til for å gjenreise laget», heter det i begrunnelsen klubben har kommet med.

- Skylder Ståle en stor takk



FC København har kommet skjevt ut sesongen 2020-21 med bare fire poeng på de fire første kampene. Sist sesong endte klubben på andreplass, men med hele ni poeng opp til vinnerlaget FC Midtjylland.

- Ståle er uten sammenligning den mest suksessfulle manageren i klubbens historie med en imponerende resultatliste. Alle som er en del av FCK skylder Ståle en stor takk for den enorme innsatsen han har ytet for klubben, og de resultatene han har skapt, sier styreformann Bo Rygaard i en uttalelse.

- Vi må dog konstatere at resultatene i 2020 ikke har vært tilfredsstillende, og det tar vi konsekvensen av nå.

Mer enn tolv år



Rygaard tilføyer at beslutningen har vært vanskelig, både faglig og følelsesmessig. Men han understreker at klubbledelsen har tenkt seg om lenge og grundig, og mener at valget er det beste for FCK i den nåværende situasjonen.

Solbakken har ledet FCK helt siden 2013, da hans andre periode som trener hos københavnerne starter.

52-åringen fra Grue trente også klubben med stor suksess fra nyttår i 2006 til våren 2011, før han prøvde seg i Tyskland og England for henholdsvis Köln og Wolverhampton.

Tidligere FCK-kaptein William Kvist, som nå sitter i som styremedlem i klubben, og U19-trener Hjalte Bo Nørregaard overtar som hovedtrenere midlertidig.