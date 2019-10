FC København-trener Ståle Solbakken blåste realt ut etter 1-1 borte mot Dynamo Kiev i europaligaen torsdag. Han er forbannet på det danske fotballforbundet.

– Det som irriterer meg, og dette må jeg si nå, er kampprogrammet. Det irriterer meg grenseløst. At det lykkes dem (Danmarks fotballforbund) å legge en nasjonal cupkamp torsdag …, sa han i Ukraina.

Ekstra Bladet skriver at Solbakken med «fakter og toneleie» gjorde det helt klart at han var forbannet. Lokale journalister lurte på hva slags stor sak som var på gang etter å ha sett den norske fotballprofilen i aksjon i intervjusonen.

FCK skal spille fire kamper på ti dager fra og med mandag. Solbakken er mektig irritert etter at cupkampen (mot Nordsjælland) nå er lagt inn som en av disse.

– Hvorfor straffer vi oss selv? Hvorfor ikke legge den etter jul? Hvorfor legges kampen mot Nordsjælland midt i vår hardeste periode? Hvorfor? sa en svært engasjert Solbakken.

– Jeg ønsker bare at det legges inn litt fingertuppfølelse, ikke at kamper bare avlyses som APOEL, Slavia Praha og Røde Stjerne gjør. Jeg hadde sagt det samme dersom dette gjaldt Midtjylland eller Brøndby.

FCK har fem poeng etter tre kamper i europaligaen og spiller to av de tre siste kampene hjemme. Muligheten for avansement er fortsatt gode for Solbakken.

