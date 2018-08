Solbakken hisset seg opp tross seier

Ståle Solbakken var mildt sagt misfornøyd med at FC Københavns 1-0-scoring mot CSKA Sofia ble vist på storskjerm i Parken.

Dame N'Doye ga FCK ledelsen 1-0 i returoppgjøret i europaligakvalifiseringen, men TV-bildene viste at N'Doye sto i offside.

Likevel ble scoringen vist i reprise på storskjermen, og bulgarerne bruste seg høylytt opp overfor dommerne.

– Det var svært dumt av våre folk i tårnet å bringe de bildene videre, i hvert fall før kampen hadde kommet i gang igjen, sa Solbakken til Ekstra Bladet.

Solbakken kalte den avgjørelsen for et desidert selvmål.

– Fotballforståelsen må opp blant dem som sitter der oppe. Det var mangel på format, sa Solbakken.

Scoringen var én av to fra N'Doyes side. Den formsterke angriperen stanget inn 2-1 etter pause, og det gjorde at Solbakkens menn avanserte til siste kvalifiseringsrunde med 4-2 sammenlagt over to kamper.

Italienske Atalanta venter i den neste og siste kvalifiseringsrunden før et eventuelt gruppespill.

(©NTB)

Mest sett siste uken