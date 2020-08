Solbakken kom med lovnad til FCK-spillerne før kampen mot Manchester United

Den norske treneren var i kjempehumør etter avansement i Europa League.

Det regelrett kokte i den danske hovedstaden etter at FC København slo Istanbul Basaksehir 3-0 i returkampen i Europa League. Seieren sørget for avansement til kvartfinalen og et stormøte med Manchester United.

Det betyr også en helnorsk duell mellom Ole Gunnar Solskjaer og Ståle Solbakken på trenerbenken i Tyskland der sluttspillet avholdes i august.

Både før og etter kampen tok FCK-fansen til gatene for å støtte og hylle sine helter.

Etter kampen var det ikke en mindre euforisk Solbakken som snakket til sine spillere i garderoben. Nordmannen kom med en klar beskjed til spillerne før oppgjøret mot de røde fra Manchester, i et innlegg som er publisert i hovedstadsklubbens sosiale medier-kontoer.

- Hvis dere slår Manchester United skal dere få min bonus og da har dere ingen bekymringer resten av deres liv, sa Solbakken til spillerne sine etter kampen, til full jubel fra hele garderoben.

På pressekonferansen etter seieren leste Solbakken opp SMS-er han hadde fått av Ole Gunnar Solskjær både før og etter kampen.

- Jeg fikk en beskjed fra ham før kampen. Hvis jeg ikke har slettet den, skal dere få den her. «Vi sees i Köln», skrev han før kampen. Jeg svarte at jeg ikke var 100 prosent sikker, men at vi er klare. Han sendte tommelfinger opp, og jeg svarte med tommelfinger opp, sa Solbakken ifølge NTB.

- Så skrev han «hell og lykke». Etter kampen har han skrevet «vi sees, nå må bare vi også gå videre». Nå skal jeg svare ham med «hell og lykke», sa Solbakken videre.

Ståle Solbakken (th) sammen med Ole Gunnar Solskjærs kone Silje, fulgt av Solskjær og Solbakkens kone Anniken ankommer utdelingen av Gullballen i 2009. Solbakken og Solskjær har spilt en mengde landskamper sammen. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Etter kampen ble spillerne hyllet av supporterne som samlet seg i hopetall utenfor Parken i København.

Flere hundre fans fyrte opp fyrverkeri og bengalske lys mens de feiret avansement. Flere av spillerne viste sin takknemlighet ved å vise seg i vinduene på arenaen etter seieren.

- Det gjør vondt å tenke på hvordan 30.000 på tribunerne ville have hatt det, når vi holdt ballen i laget i de siste minuttene. Det er synd for fansen, men også for spillerne, at de ikke fikk den hyllest og feiring som de fortjente, sa Solbakken til FCKs hjemmeside etter kampen.