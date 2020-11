Solbakken kraftig ut mot FCK-ledelsen: – Mangler hjerte og hjerne

Ståle Solbakken går i et stort intervju med dansk TV3 ut mot ledelsen i FC København, som for seks uker siden ga ham sparken. Beskjeden fikk han på telefon.

– De har ikke hjertet eller hjernen som skal til for å trekke de store strategiske linjer, sier han blant annet om styre og eiere. Han forklarer hvorfor han i det hele tatt velger å snakke ut.

– Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle sitte her, men det som har skjedd etter sparkingen, der vi var enige om ikke å snakke om det – den avtalen er brutt av den andre parten, sier Solbakken ifølge Ekstra Bladet og legger til at han har behov for å fortelle sin versjon med tanke på alle han jobbet sammen med i klubben.

– Det er viktig at sannheten kommer fram. Framstillingen har ikke vært korrekt. Jeg får mange henvendelser, og det er slitsomt, så det er nok best at jeg forteller min usminkede versjon.

Han sier at partene ble enige om å holde en respektfull tone. Først reagerte han på ting som ble sagt på pressemøtet noen dager senere.

– Jeg tenkte at det måtte skyldes deres manglende rutine, sa han.

Familie

Men så ble Jess Thorup ansatt som hans etterfølger, og Solbakken følte at det mellom linjene, «eller kanskje tydeligere enn det», ble gitt et annet bilde.

– Det likte jeg ikke, for jeg er FCK-fan. Min familie er FCK-fans, sier han i intervjuet, mens stemmen brister.

– Vi har levd et liv i Parken, og jeg har mer eller mindre bodd i Nummer 10 (FCKs treningsanlegg). Derfor har jeg behov for å sitte her. Jeg har en familie hjemme og en i FCK.

Det er også sinne i stemmen hans.

– Jeg har mange feil, men jeg er alltid ærlig. Jeg har vært en sterk bidragsyter til å bygges opp, og så skal den rives ned ved å komme med tomme ledelsesord uten innhold, hvor man unnlater å fortelle hele sannheten. De pisser litt på alt jeg har gjort, sier han.

– De har i tiden etter min avgang snakket meg ned, og hele organisasjonen. Alle de ansatte som har vært med på å bygge en internasjonal klubb.

På telefon

Han forteller at han fikk sparken over telefon. Han ble ringt opp av Bo Rygaard, som er sjef for Parken Sport & Entertainment og fikk beskjeden av ham.

– Da jeg ble avskjediget et par dager etter at overgangsvinduet stengte, synes jeg at 12 år og åtte måneder i klubben ville berettiget til at jeg fikk beskjeden ansikt til ansikt, sier Solbakken.

– Jeg fikk sparken mens jeg var i Norge. Jeg fikk en telefonoppringning fredag 9. oktober, der … jeg synes Bo Rygaard bør fortelle hva som ble sagt, for det var han som førte ordet.

Han er ikke enig i ledelsens uttalelser om at samarbeidet var «fantastisk».

– Jeg kan ikke være mer uenig, sier han og viser til tre møter med klubbledelsen i løpet av året.

FC København har ennå ikke villet kommentere Solbakkens uttalelser i intervjuet.

(©NTB)

