Solbakken så rødt da FCK ble slått ut av cupen

Ståle Solbakken pådro seg gult kort for protester ved begge AaBs mål da FC København ble slått ut av den danske cupen. Dermed ble han sendt på tribunen.

Iver Fossum og hans lagkamerater i AaB kunne juble for semifinalebillett etter 2-0-seieren, men for Solbakken ble det ikke noe hyggelig gjensyn med byen og laget der han først skapte seg et navn i dansk fotball.

FC København dominerte første omgang i øsregnet i Aalborg, men det var hjemmelaget som scoret noen minutter før pause.

Etter et kort hjørnespark gikk Mathias Ross gikk opp ved nærmeste stolpe på et innlegg fra Jakob Ahlmann og nikket ballen i mål.

Solbakken var ikke fornøyd med dommernes innsats og snakket på seg et gult kort.

Bare tre minutter ut i den andre omgangen doblet AaB ledelsen da tidligere FCK-spiller Kasper Kusk raidet i høyt tempo over halve banen, dro et par finter og skjøt. Sten Grytebust i målet reddet med beinet, men returen gikk ut til Oliver Klitten, som satte inn 2-0.

Solbakken mente at FCK skulle hatt frispark da AaB vant ballen og ga klar beskjed til dommerne. Dermed kom det gule kortet opp igjen, og deretter det røde.

