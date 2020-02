Solbakken tar gjerne straffedrama

FC København-trener Ståle Solbakken sier at han gjerne tar straffesparkkonkurranse i torsdagens europaligamøte med Celtic.

– På forhånd ville jeg tatt en straffesparkkonkurranse fordi vi har en god keeper. Straffespark er cirka 50/50, og det er bedre enn utgangspunktet før kampen, sier Solbakken til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– I en slik situasjon ville det også være et stort press på Celtics spillere, tilføyer han.

Skal det bli straffer torsdag, forutsetter det at stillingen er 1-1 etter både ordinær og forlenget spilletid. Også det første møtet mellom klubbene endte 1-1.

Solbakken påpeker imidlertid at det ikke er optimalt å spille ekstraomganger på grunn av klubbens tette kampprogram om dagen.

Blandet hell tidligere

FC København har hatt blandet hell i straffesparkkonkurranser de siste to sesongene. Forrige sesong tok danskene seg til europaligaens gruppespill på bekostning av Atalanta etter straffesparkkonkurranse. Men i august var Røde Stjerne best fra straffemerket, og det danske hovedstadslaget kom seg dermed ikke til mesterligaen.

Ståle Solbakken sier at spillerne trente mye på straffespark både før de møtte Røde Stjerne og Atalanta, men at han denne gangen har latt dette være opp til spillerne selv:

– Spillerne har hatt anledning til å trene på straffespark, men jeg har ikke presset dem til å gjøre det denne gangen.

Ingen fast straffeskytter

FC København ble tildelt et straffespark i forrige ukes møte med Celtic. Det endte i stolpen.

– Situasjonen er betegnende for FCK, som for øyeblikket ikke har et klart førstevalg som straffesparkskytter, sier Solbakken, og fortsetter:

– I min tid har vi hatt Nicolai Jørgensen, Pieros Sotiriou og Robert Skov, som alltid scoret på straffer, og César Santin, som scoret på mange. Vi har ikke så mange opplagte straffesparkskyttere lenger.

FC København spiller returkampen i 16-delsfinalen mot Celtic i Glasgow torsdag kl. 21.

