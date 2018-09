Solbakkens FCK åpnet med poeng mot Zenit

FC København og Ståle Solbakken fikk en godkjent start på gruppespillet i europaligaen med 1-1 mot det russiske storlaget Zenit St. Petersburg torsdag.

Zenit ledet 1-0, men FKC-spissen Pieros Sotiriou utlignet og skaffet Ståle Solbakkens menn ett poeng i Parken.

FCK-trener Solbakken sa før kampen at trepoengerne skal hentes i Parken, og at det kreves ni poeng for å gå videre som et av to lag i gruppa.

Dermed er FCK allerede under press da poeng må hentes på bortebane. Slavia Praha og Bordeaux er de andre to lagene i gruppa.

København-laget vil nok ergre seg over at de ikke tok ledelsen foran 19.005 entusiastiske hjemmesupportere, da det var FCK som dominerte og skapte de største sjansene i første omgang.

Robert Skov hadde et skudd i stolpen etter 39 minutter, og hjemmelaget hadde ikke marginene på sin side. I stedet sendte Róbert Mak bortelaget i ledelsen rett før pause. Mak var helt alene i feltet og var sikker alene med Jesse Joronen.

FCK kom til andre omgang med ny giv, men fikk bare nettsus ved Sotiriou. Zenit la seg til slutt bakpå og satset på kontringer fordi de var fornøyde med poengdeling.

I den andre kampen i FCKs gruppe vant Slavia Praha 1-0 mot Bordeaux. Sistnevnte er Ståle Solbakkens menns motstander om to uker.

