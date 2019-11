Solbakkens FCK knust i toppkampen: – Vil ikke komme med unnskyldninger

FC København tapte ytterligere terreng i gullkampen i dansk fotball med et sviende 1-4-nederlag for serieleder Midtjylland søndag.

– Jeg vil ikke komme med noen unnskyldninger, for FC Midtjylland var bedre enn oss og det er hardt å erkjenne, sa en skuffet Solbakken til nyhetsbyrået Ritzau etter kampen.

Jylland-klubben var stort sett best i hele kampen, og med to mål av Sory Kaba økte de forspranget på tabellen ytterligere. Etter søndagens toppoppgjør i den danske superligaen ligger FCK hele sju poeng bak sin argeste konkurrent i gullkampen.

FCK har i flere kamper denne sesongen slitt i motgangmen har likevel fortsatt å kjempe. Den evnen viste imidlertid ikke elevene i søndagens kamp, mente Solbakken.

– Vi pleier å kjempe oss tilbake i kampen, og "fighte to the bitter end", men etter FCMs første mål var vi bare helt borte, sa han.

– Jeg tror ikke at spillernes hoder er klare til å stå imot motgang, for etter 20 minutter var det alt for stor forskjell på lagene, sa Solbakken videre.

Første omgang bar preg av tøffe dueller, og etter 28 minutter gikk Midtjylland foran da angrepsspiller Kaba hamret inn 1–0.

Deretter hadde hjemmelaget flere store sjanser til å øke ledelsen, men klarte ikke å få uttelling. Den kom imidlertid da brasilianske Evander satte inn 2–0 tre minutter før pause.

Etter hvilen headet Kaba inn sin andre for kampen, noe som for alvor fikk FCK til å våkne. Kort tid etterpå reduserte Dame N`Doye til 1-3, men det hjalp fint lite for Solbakkens menn.

Hjemmelaget, som virket en smule rystet etter reduseringen, var likevel ikke ferdig med å score. Etter et hjørnespark headet nemlig forsvarsspiller Erik Sviatchenko inn 4-1-scoringen og sikret serielederen seieren.

– Vi er vel outsidere nå, og må plutselig vinne veldig mange kamper, og spesielt de to innbyrdes oppgjørene som vi har mot FCM resten av sesongen, sa Solbakken.

I den kommende uken går FCK inn i landslagspause, men om to uker skal laget forsøke å reise seg når Hobro kommer på besøk til København.

