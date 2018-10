Solbakkens FCK spurtet til seier

Ståle Solbakken og FC København måtte slite, men avsluttet kampen meget godt og slo tabellfemmer AGF 4-2 i dansk fotball søndag.

Seieren ga Solbakken og hans mannskap tre poengs luke til serietoer Midtjylland på toppen av tabellen i superligaen. Midtjylland møter Brøndby mandag og kan da på ny være a jour.

Søndag så det lenge ut til at FCK ville gi fra seg verdifulle poeng i tetstriden. Robert Skov scoret riktignok to ganger og snudde 0-1 til 2-1 for hovedstadsklubben, men ti minutter ut i annen omgang utliknet AGF-spiller Jens Stage til 2-2.

Først med 11 minutter igjen å spille startet FCK sluttspurten som til slutt ga tre nye poeng. Først satte venstreback Nicolai Boilesen inn 3-2, og to minutter deretter punkterte Viktor Fischer kampen med sin 4-2-scoring.

Seieren var den tiende på 14 kamper for Ståle Solbakken og hans mannskap så langt denne sesongen.

Tidligere søndag spilte Julian Kristoffersen 73 minutter for tabelljumbo Hobro og hjalp laget til 1-0-seier over Vejle. Mathias Haarup ble matchvinner i første omgang.

Benjamin Stokke og hans Randers måtte tåle 0-2-tap hjemme for Esbjerg, som befestet grepet om tredjeplassen.

