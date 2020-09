Solbakkens FCK vendte til seier i Sverige

Ståle Solbakkens FC København var på full fart ut av europaligaen, men to raske mål på tampen vendte til 2-1-seier borte mot IFK Göteborg.

Dermed lever håpet om FCKs 14. europeiske gruppespill på de 15 siste sesongene.

Det var to av de nordiske lagene som har hevdet seg best i europacupene som møttes torsdag, og IFK Göteborg (med to Uefa-cuptitler i premieskapet) tok ledelsen ved Tobias Sana et drøyt kvarter før slutt.

FCK var ille ute, men innbytteren Robert Mudrazija utlignet i det 83. minutt, og to minutter senere ble Jonas Wind matchvinner med assist fra Mudrazija.

Solbakken gjorde tre bytter rett etter baklengsmålet og er neppe lei for at han sendte Mudrazija innpå for stopperen Andreas Bjelland.

Norske assist

Sten Grytebust var ubenyttet reserve for FCK, men andre nordmenn bidro aktivt til avansement i europaligakvalifiseringen. Ghayas Zahid og Martin Linnes bidro begge med assist i borteseirer.

Zahid hadde assist til det siste målet da APOEL Nikosia vant 4-1 borte mot Kaisar i Kasakhstan. Marius Lundemo var ubenyttet reserve for kypriotene.

Linnes hadde assist til det første målet da Galatasaray med Omar Elabdellaoui på benken vant 3-1 borte mot Neftci i Aserbajdsjan.

Spurs-drama

Blant lagene som tok seg videre i kamper med tidlig kampstart var også Tottenham. José Mourinhos menn gjorde som Solbakkens da de vant 2-1 over Lokomotiv Plovdiv i Bulgaria.

Hjemmelaget tok ledelsen ved Georgi Mintsjev i det 71. minutt, men så ble to Lokomotiv-spillere utvist, og mot ni mann vendte Tottenham kampen med utligning av Harry Kane på straffe i det 80. og et vinnermål av Toanguy Ndombélé i det 85. minutt.

