Solbakkens mesterligahåp lever etter frekk straffescoring

Ståle Solbakken og hans FC København fikk med seg et viktig bortemål mot Røde Stjerne i tredje kvalifiseringsrunde til mesterligaen. Kampen endte 1-1.

20 år gamle Jonas Wind utførte en iskald Panenka-straffe fem minutter før full tid og sørget for at Ståle Solbakkens menn fikk med seg et godt utgangspunkt før returmøtet i Danmark om en uke.

Det danske hovedstadslaget ble hardt presset gjennom store deler av kampen i den serbiske heksegryta, og lå under til pause etter et heldig serbisk ledermål to minutter før hvilen.

Da sendte Milan Pavkov av gårde et skudd via beinet til Victor Nelsson, og ballen gikk i bue over FCKs norske keeper Sten Grytebust og i mål.

På det tidspunktet kunne fort Røde Stjerne ledet med flere mål, men en god norsk keeper, kombinert med godt forsvarsspill og litt flaks sørget for at ledelsen ikke var større halvveis.

Også etter pause spilte Røde Stjerne seg fram til flere saftige sjanser, men Grytebust slapp å plukke flere baller ut av nettet. Derimot pekte dommeren på straffemerket seks minutter før full tid da Pep Biel gikk i bakken innenfor sekstenmeteren.

Etter flere protester fra de serbiske spillerne tok Jonas Wind ansvar. Unggutten tok fart og satte inn en perfekt Panenka-straffe og sørget for et svært viktig bortemål for danskene.

Vinneren av kampen møter sveitsiske Young Boys i den fjerde og avgjørende kvalifiseringskampen. Taperen må spille en avgjørende kvalifiseringskamp til europaligaen mot enten Helsinki eller Riga.

Nguen-assist

I en annen kvalifiseringskamp til mesterligaen tirsdag spilte Dinamo Zagreb og Ferencvaros 1–1. Tidligere Strømsgodset-spiller Tokmac Nguen noterte seg for målgivende pasning på bortelagets utligning i annen omgang. Nguen spilte 83 minutter av kampen.

Vinneren av dette oppgjøret møter vinneren av Maribor og Rosenborg i den fjerde og siste kvalifiseringskampen til mesterligaen.

Øvrige oppgjør tirsdag: APOEL Nikosia – Qarabag 1-2, PAOK – Ajax 2-2, Club Brugge – Dynamo Kiev 1–0.

