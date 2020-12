Solberg klar for EM-spill etter krystallsyke og koronasmitte i 2020

Håndballkeeper Silje Solberg kommer inn i Norges kamptropp til EM-oppgjøret mot Kroatia lørdag. Hun har hatt et utfordrende år.

På grunn av koronasmitte var hun ikke med i starten av mesterskapet. Solberg kom til Danmark for en uke siden og har trent godt den siste tiden.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson sa fredag at det var sannsynlig at Solberg ville komme inn på et tidspunkt i hovedrundefasen.

Ved nyttårstider ble Solberg rammet av krystallsyken for første gang , og hun var borte fra håndballen i flere uker før hun fullførte sesongen med Siofok.

Solberg var i Norge kort etter anfallet og fikk oppfølging og tips om hvordan hun skal håndtere anfallene. Det finnes teknikker som er meget effektive mot krystallsyke.

I sommer skiftet Solberg så arbeidsgiver i Ungarn. Hun erstattet Kari Aalvik Grimsbø i Györ, verdens mest suksessrike klubb i kvinnehåndball.

EM-gigant venter

Ut av EM-troppen går Rikke Granlund. Norske keepere blir Katrine Lunde og Solberg. De støter på EMs høyeste spiller Camila Micijevic (194 cm). Hun står med 19 mål på 36 skudd så langt i mesterskapet.

Solberg (30) og Lunde (40) har vært sentrale i mange mesterskap. Nå kan de være med på å sikre Norges åttende EM-gull.

Målvaktduoen er ikke de eneste rutinerte spillerne i troppen. Lørdag fyller Heidi Løke 38 år.

– Jeg føler meg ikke som en 38-åring i hodet. Det føles mer som jeg er 25, sier Løke til NTB.

Både Kroatia og Norge har seks poeng etter tre kamper i hovedrunden. De norske jentene sikrer seg semifinaleplass ved seier. Norge avslutter hovedrunden mot Ungarn tirsdag.

I den andre puljen har både Russland og Frankrike imponert. Danmark er også med i kampen om en semifinalebillett i den gruppen.

(©NTB)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,76 øre - fastpris 4,90 øre