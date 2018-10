Solberg på pallen i rallycomebacket

Petter Solberg comeback i rallysirkuset ble kronet med tredjeplass i WRC2-klassen under Rally Catalonia søndag.

Seks år etter at han avsluttet rallykarrieren i nettopp Catalonia, fikk Solberg sjansen til å vise seg fram i en Volkswagen Polo.

– Fantastisk følelse etter å ha kjørt over mållinjen på tredjeplass. Dette er enda bedre enn jeg kunne håpet på. Takk til Volkswagen, Veronica Engan, mine fans og alle som hjalp til med å la dette skje, skrev Solberg på Twitter etter siste etappe.

Solberg slet med å matche tempoet til konkurrentene lørdag, og var nummer fire før siste dag, men klatret én plassering på avslutningsdagen søndag.

Finsk seier

Finske Kalle Rovanperä vant WRC2-klassen, som er for de nest raskeste bilene, mens tsjekkiske Jan Kopecky fulgte nærmest, 8,5 sekunder bak finnen. Solberg var 1.36,6 minutter bak WRC2-vinneren.

Henning Solberg ble nummer seks i samme klasse, mens Ole Christian Veiby ble niendemann.

Loeb sjokkerte

Rally Catalonia var gjestenes rally. Sebastien Loeb gjorde i likhet med Petter Solberg et gjestecomeback i rally denne helgen og kjørte med en sterkere bil enn nordmannen.

Loeb var bare åtte sekunder bak Jari-Matti Latvala før siste dag, og i avslutningen var franskmannen solid og smart. Loeb tok seieren hjem, 2,9 sekunder foran landsmann, navnebror og VM-leder Sebastien Ogier. Mye av grunnen var at han gamblet på at det skulle slutte å regne, noe det gjorde, slik at det skulle lønne seg med dekk for tørre veier.

Loeb har så definitivt bevist at han ikke har glemt gamle kunster. Han tok karrierens 79. VM-rundeseier og den første på fem år.

– Den 78. seieren ble ikke den siste. Jeg hadde ikke trodd at seier nummer 79 skulle komme! Takk til alle. Dette er bare fantastisk, tvitret Loeb.

Andreas Mikkelsen ble tiendemann i rallyet, nesten tre minutter bak vinneren.

Ogier har tre poeng til gode på Thierry Neuville i VM-sammendraget før siste VM-runde i Australia 15. november.

(©NTB)

Mest sett siste uken