Sölden-renn flyttes til Saalbach-Hinterglemm

Søndag snødde verdenscupåpningen i alpint for menn bort i Sölden. Nå er rennet satt opp på ny, i Saalbach-Hinterglemm fire dager før jul.

Heftig snøfall og en sjenerende sterk vind gjorde at søndagens storslalåmåpning på Rettenbachbreen i Sölden måtte utsettes.

Umiddelbart etterpå opplyste Det internasjonale skiforbundet (FIS) at det ville bli jobbet for å omplassere rennet i terminlista. Mandag var man i mål med den jobben.

20. desember sal det kjøres storslalåm Saalbach-Hinterglemm.

Også i fjor måtte åpningsrennet for menn i Sölden flyttes som følge av værforholdene. Den gangen ble rennet ikke erstattet som følge av at FIS-regelverket ikke åpnet for dette.

Foran årets sesong er dette endret på.

Sesongens første verdenscuprenn på herresiden blir nå slalåmrennet i finske Levi 18. november. Den første storslalåmkonkurransen for menn går etter planen i Beaver Creek 2. desember.

(©NTB)

