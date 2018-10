Solér blir sportssjef i Norsk Toppfotball

Norsk Toppfotball (NTF) har sikret seg en mann med bred internasjonal kompetanse gjennom å ansette Erik Solér (58) som sportssjef.

Fra 1. november gyver han løs på den viktige jobben i ligaforeningen for klubbene i Eliteserien og 1. divisjon. Solér ønsker å bruke sin mangeårige erfaring som fotballeder til å hjelpe norsk fotball nærmere Europa-toppen.

– Jeg er veldig glad og spent. Dette var den ene jobben i Fotball-Norge jeg hadde lyst på, sier Solér til NTB og utdyper:

– Denne rollen dreier seg mye om å være ute og jobbe sammen med toppklubbene og diskutere det som skjer på fotballbanen, altså selve spillet, trenere, spillere og ledere. Alt det man må jobbe med for å bli bedre. Nettopp det at det er en så operativ jobb er det som trigger meg. Og så gleder jeg meg til å jobbe med alle de dyktige folkene i norsk toppfotball.

Bred bakgrunn

Mange husker Solér som Lillestrøm-profil, landslagsspiller og tysklandsproff. Han har også vært sentral i norsk fotball som agent og som investor og leder i Start, og tillegg var han sportssjef i amerikanske New York Red Bulls i tre år.

De siste årene har den psykologiutdannede romerikingen jobbet med lederprosesser både i fotballen og næringslivet. Han var ikke i tvil om at han skulle takke ja til sportssjefjobben i NTF.

– Nei, jeg hadde jobbet så hardt for å få den. Det var en ordentlig tøff prosess med sterke konkurrenter. Så jeg var veldig glad da jeg skjønte at jeg lå godt an i løypa, og enda gladere da jeg skjønte at jeg kom til å få jobben, sier han.

– Jeg har jobbet med lederskap og fotball fra mange forskjellige vinkler, ikke bare fra én side. Det tror jeg er en styrke. Og så har jeg en god referanseramme for hva som kreves internasjonalt, sier Solér om hva erfaringen hans kan bety.

Utvikling

Norsk Toppfotball beskriver Solér som en unik profil i Fotball-Norge og er selvsagt fornøyd med å få 58-åringen med på laget.

– Med Erik har toppklubbene fått en sportssjef med sterk internasjonal erfaring. Jeg har sjelden møtt noen som er så målrettet og hardtarbeidende som Erik Solér. Vi har samtidig fått en kaptein på skuta som vil sette spiller- og trenerutviklingen i alle våre toppklubber opp mot en internasjonal standard, noe vi gleder oss til å se resultatet av, sier administrerende direktør Leif Øverland.

– Spillere utvikles i klubbene, og Erik vil med basis i klubbenes forutsetninger sikre at de får gode sportslige rammebetingelser og at de utvikler profesjonelle trenere, legger Øverland til.

