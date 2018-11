Solér ga Valencia-fansen en etterlengtet festkveld

Carlos Solér var nest sist på de to første Valencia-målene og scoret det tredje da fansen endelig fikk se en hjemmeseier med 3-1 over Young Boys i mesterligaen.

Valencia hadde ikke vunnet en eneste kamp på Mestalla tidligere i sesongen. Fem uavgjorte og et tap i La Liga og 0-2-tap mot Juventus i mesterligaen var den triste fasiten før onsdagens kamp, som holdt liv i håpet om Champions League-avansement.

21-årige Solér var den store spilleren, men han må dele æren med 22-årige Santi Mina, som scoret de to første målene.

Mina var på rett sted to ganger i første omgang og sørget for at Valencia gikk til pause med 2-1-ledelse etter å ha scoret flere mål på en omgang enn i sine seks siste mesterligakamper til sammen.

I det 14. minutt ble Rodrigo spilt fikst fram på høyresiden. Carlos Solér startet i bakrom, og pasningen ble slått i perfekt øyeblikk. Solér vippet ballen over keeper. Den hadde kurs mot lengste hjørne, men traff innsiden av stolpen. Mina satte returen i tomt bur.

Roger Assalé misset en kjempesjanse til utligning da han fikk et innlegg helt alene foran mål, men han fikk ikke stokket beina og traff ikke ballen rent. Noen minutter senere gjorde han opp for seg da han i det 37. minutt ble satt opp av Christian Fassnacht og knallet ballen i lengte hjørne.

Til glede for hjemmefansen viste Solér og Mina seg fram igjen før pause. Daniel Wass hadde ballen på høyrekanten og spilte ut til Solér, som slo direkte inn foran mål. Ved nærmeste stolpe hadde Mina løpt inn bak gjesteforsvaret. Han stakk fram foten og styrte ballen i mål.

I det 56. minutt punkterte Solér kampen da han både startet og avsluttet et hurtig angrep. Han spilte fram Rodrigo med et hælspark ved midtstreken, startet på et sugende løp og fikk ballen igjen. Mina dro på seg flere spillere inne i midten. Det skapte rom for Solér, som stormet inn i feltet og avsluttet selv, med et ustoppelig skudd.

Kvarteret før slutt fikk Young Boys-spiller Sékou Sanogo direkte rødt kort etter å ha bommet på ballen og sparket Francis Coquelin rett i kneet.

Young Boys kom ikke tilbake fra den smellen, og omsider kunne hjemmepublikum på Mestalla feire en hjemmeseier. Den førte laget opp til 2.-plass i mesterligagruppen iallfall til kveldskampen mellom gruppeleder Juventus og Manchester United var spilt.

