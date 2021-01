Solevåg falt til fjerdeplass i Schladming etter brilletrøbbel

Sebastian Foss Solevåg falt ned fra sin 2.-plass til fjerdeplass i kveldsslalåmen i Schladming. Marco Schwarz vant rennet.

Solevåg har vist storform og hadde seier og fjerdeplass fra de to siste rennene i Flachau. I Schladming har han sju starter siden 2015, med sjuendeplass fra 2017 som best. I fjor ble han nummer ni.

Han var nummer to etter 1. omgang, men fikk problemer med brillene sine da glasset falt ut før henget i finaleløypa. Ledende Manuel Feller kjørte ut i finalen slik at landsmannen Marco Schwarz vant. Clément Noël ble nummer to, mens tredjeplassen gikk til verdenscupleder Alexis Pinturault.

Det er en krevende løype i Schladming med et bratt og isete heng. Nysnøen gjorde det ikke bedre. Da var de imponerende at Solevåg i det hele tatt klarte å ta seg ned i finaleomgangen uten glass i kjørebrillene sine.

– Det kom som et sjokk. Jeg måtte bare godta det og gjøre det beste ut av det. Jeg fikk en port rett på, men det var min egen feil. Under slike forhold er det lett å få det i trynet, sa Solevåg til TV 2.

Solevåg var forrige sesong den eneste av utøverne som aldri kjørte ut. Han har kommet til mål i hvert eneste slalåmrenn siden verdenscupfinalen i Andorra i 2019.

– Man kan jo ikke stoppe opp. Nå har jeg opplevd dette også. Jeg hadde følelsen at jeg hadde tapt litt. Det var i begynnelsen av henget, og man blir jo satt litt ut. Det ville vært verre om jeg hadde kjørt ut. Nå fikk jeg i hvert fall poeng og er med i slalåmcupen, sa han.

Mistet stålkanten?

Henrik Kristoffersen prøvde å bli den første som har vunnet det tradisjonsrike rennet fem ganger, men endte helt nede på 11.-plass etter en svak første omgang.

Alpinisten fra Rælingen tapte jevnt og trutt nedover, men gjorde en kjempefeil midtveis i 1. omgang. Med delt 24.-plass var han nummer seks ut i 2. omgang, men han hadde hele 2,6 sekunder opp til lederen. Han leverte en solid omgang selv om han tapte et par tideler mot slutten. Med tredje beste omgangstid endte han på 11.-plass.

– Jeg er fornøyd med hvordan jeg kjører på ski. Men det er sinnssyk forskjell på hvem som har grep eller ikke. Bare se på Pinten (Pinturault), hvordan han kjørte i henget. En gammel trener jeg hadde på skigymnaset lurte på om jeg hadde mistet kantene mine i 1. omgang, sa Kristoffersen til TV 2.

Kristoffersen har vunnet rennet fire ganger (2014, 2016, 2017 og 2020) og han har også en 2.-plass (2018) i Schladming. Han betegner det som sin «hjemmebakke» ettersom han bor i Salzburg som er nærmeste storby.

Fornøyd oppdaling

Timon Haugan var nest beste nordmann etter 1. omgang. Han var 2,12 bak lederen med sin 16.-plass. Oppdalingen klarte målsettingen sin om å komme blant de 20 beste selv om han måtte se Kristoffersen foran seg med 0,33 sekunder. Han ble til slutt nummer 13.

– Jeg er fornøyd. Dette var et steg i riktig retning, sa Haugan til TV 2.

Jonathan Nordbotten var også i aksjon, men for ham var kvelden over etter et par porter i 1. omgang.

Det er normalt en folkefest i Schladming med 60.000 tilskuere, men denne gangen var det helt folketomt bortsett fra funksjonærer og løypevakter.

Neste verdenscuprenn er dobbeltrennene i Courchevel i Frankrike lørdag og søndag.

(©NTB)

