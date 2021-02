Solevåg og Kristoffersen på gulljakt i jevn VM-slalåm

Det norske gullhåpet lever for fullt på alpin-VMs siste dag. Sebastian Foss Solevåg og Henrik Kristoffersen henger begge godt med i slalåmrennet.

Med startnummer to kjørte Solevåg ned til ledelse foran Frankrike-stjernen Alexis Pinturault. Sunnmøringen var i føringen helt til Adrian Pertl fra Østerrike skjøv han ned ett hakk.

Senere snek italienske Alex Vinatzer seg mellom dem.

– Det var en fin start. Jeg tapte mye oppe, men det var ikke noen krise. Så klarte jeg å slippe på mer nedover. Dette er et bra utgangspunkt, sa Solevåg til NTB.

– Nå er det ingenting å holde igjen på. Det er bare angripe og se hva det blir til når man kommer i mål. Jeg går for gull, la han til.

Kristoffersen fulgte to startnumre bak Solevåg. Han var like foran landsmannen på den første mellompasseringen, og like bak på de to neste. I mål var han 0,22 sekunder bak Solevåg.

Så kom franske Clément Noël. Han var 36 hundredeler foran Solevåg på siste mellompassering før mål, men var 0,18 sekunder bak nordmannen i mål. Han la seg med det mellom Solevåg og Kristoffersen.

Pertl med startnummer åtte imponerte stort og kjørte ned til ledelse. Solevåg er 16 hundredeler bak teten før finaleomgangen. Bare to hundredeler skiller opp til toeren Vinatzer.

Kristoffersen er også på skuddhold. Han har 0,38 sekunder opp til Pertl.

(©NTB)

