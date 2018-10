Sollied bekreftet som Lokeren-trener

Den belgiske fotballklubben Lokeren bekreftet tirsdag at Trond Sollied er ansatt som ny trener.

Ranaværingen, som er tilbake i treneryrket for første gang på fem år, har signert en avtale som strekker seg ut inneværende sesong. Dersom begge parter er fornøyd ved kontraktens utløp, er det åpning for en forlengelse.

– Det er riktig at min siste trenerjobb stammer fra 2013. Men vær trygg på at det ikke betyr at jeg har vært borte fra fotballen, tvert imot. Jeg følger internasjonal fotball og spesielt den belgiske ligaen, sier Sollied til Lokerens nettsider.

– Selvsagt kjenner jeg også Lokeren, om enn litt på avstand. Fra og med i dag begynner den jobben. Jeg skal bli kjent med hver enkelt spiller, og jeg vil også lære staben mye bedre å kjenne, tilføyer han.

Allerede mandag bekreftet Lokeren at det forelå en muntlig enighet med Sollied om trenerjobben, men detaljer gjensto før ansettelsen kunne offentliggjøres.

Gipset

Sollied erstatter Peter Maes som nylig fikk sparken etter svake resultater denne sesongen. Lokeren har i øyeblikket kun Zulte-Waregem bak seg på tabellen i den belgiske toppserien etter 12 serieomganger.

Klubben har kun vunnet én kamp og tatt seks poeng så langt. Sollied får dermed jobben med å berge Lokeren fra nedrykk.

Den norske trenerveteranen starter sin nye jobb med en skade.

– I øyeblikket er jeg fortsatt gipset som følge av et akillesskade, men det skal ikke stoppe meg. Jeg vil hjelpe denne tradisjonsrike klubben så langt som mulig, sier Sollied.

Det er fem år siden 59-åringen sist hadde en trenerjobb. Det var i tyrkiske Elazığspor.

Tidligere har han blant annet hatt treneransvaret i de belgiske klubbene Club Brugge, Gent og Lierse. Gent hadde ranaværingen ansvaret for i ikke mindre enn tre perioder. I Club Brugge ble det to seriemesterskap og to hjemlige cuptitler.

Han kjenner belgisk fotball godt.

Bred erfaring

Sollied har også bred internasjonal erfaring etter å ha vært trener i greske Olympiakos, nederlandske Heerenveen og Al-Ahli i Saudi-Arabia.

I 1998 ledet han Rosenborg til seriegull og kvalifiserte samtidig laget for Champions League.

Islandske Arnar Vidarsson har i øyeblikket det sportslige ansvaret i Lokeren. Klubben opplyser at han også skal lede laget i torsdagens ligamøte med Anderlecht. Deretter er det ventet at Sollied overtar hovedansvaret.

Nordmannen presenteres på en pressekonferanse fredag klokken 13.

