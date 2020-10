Solskjær: - Folk prøver å skape splittelser

Nordmannen svarte på ryktene om at Bruno Fernandes skal være misfornøyd med tingenes tilstand i Manchester United.

Fernandes gikk nylig ut og avkreftet at han skal være misfornøyd med Solskjær, og fredag fulgte nordmannen opp.

- Om det finnes en sjanse, prøver folk å skape splittelse. Bruno har tapt to ligakamper siden han kom i februar. Han er ikke vant til å tape. Men det er slikt som skjer man taper. Velkommen til Manchester United. Folk prøver å skape splittelse, men det kommer ikke til å skje, sier Solskjær ifølge blant andre Simon Stone.

- Bruno sa det veldig fint her om dagen om at vi er United, og må stå sammen. Vi kan ikke høre på alle på utsiden.

Hans lag er uansett inne i en tungperiode etter en svak sesongstart. Én seier og to tap er fasiten etter tre seriekamper, og lørdag kveld venter en knalltøff bortekamp mot Newcastle.

Solskjær er klar over ta hans lag nå må slå tilbake etter et landslagopphold.

- Vi trenger en respons, som vi alltid gjør når vi taper kamper. Du ønsker å vinne neste og dominere kampen. Resultatet er veldig viktig, men jeg vil se positivt kroppspråk og innstilling. Man kommer ingen vei ved å være negativt, så vi drar for å vinne kampen og for å se spillere som ønsker å jobbe for poengene.

Harry Maguire har hatt en blytung start på sesongen, og vondt ble til verre for Manchester United-kapteinen da han ble utvist før pause for England tidligere denne uka.

Nå risikerer midtstopperen i tillegg å gå glipp av Newcastle-kampen som følge av skade, opplyser Solskjær.

Lørdagens kveldskamp kan imidlertid komme for tidlig for de tre nysigneringene Edinson Cavani, Alex Telles og Facundo Pellistri i rødt.

- Edinson har fortsatt ikke vært med gruppen på grunn av karantene. Alle tre har noe annet enn de vi har fra før, og de vil definitivt komme inn og hjelpe oss. Jeg tror spillerne gleder seg til å få dem inn i gruppa.