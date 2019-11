Solskjær: - Greenwood minner om Robin van Persie

Ole Gunnar Solskjær mener attenårige Mason Greenwoods avslutningsferdigheter kan sammenlignes med storscoreren Robin van Persie.

Greenwood tegnet seg på scoringslista torsdag kveld, da Manchester United sikret avansement i Europa League med seier 3-0 hjemme mot Partizan Beograd.

Akademiproduktet står dermed oppført med tre nettkjenninger på fire kamper fra start denne sesongen, et lyspunkt i det som har vært en tøff sesongstart for Solskjær.

Etter kampen kom United-manageren med flere lovord om unggutten.

På spørsmål om Greenwoods avslutningsferdigheter kan sammenlignes med tidligere Manchester United-angriper Robin van Persie var Solskjær klar i sin sak.

- Absolutt, svarer nordmannen kontant, ifølge Sky Sports.

Solskjær: - Det faller naturlig for ham

- Han er en veldig rolig avslutter. Det faller naturlig for ham. Høyre fot, venstre fot, jeg tror fortsatt ikke han vet hvilken han er best med. Det gjør det veldig vanskelig for forsvarere, sier Solskjær.

- Det positive er at han kan gjøre det foran et fullsatt Old Trafford. Situasjonen stresser ham ikke, og han beholder roen, legger Solskjær til.

Greenwood signerte nylig en ny fireårskontrakt med Manchester United. Etter den siste tidens prestasjoner er Solskjær klar på at attenåringen kan få en svært god karriere.

Solskjær: - Vil satse på ungdommen

Tross den tunge starten i Premier League, er Ole Gunnar Solskjær tydelig på at han kommer til å fortsette å gi unge spillere sjansen.

- Du blir alltid vurdert ut ifra resultater, men DNA-et i denne klubben og min filosofi vil alltid være at unge spillere med gode holdninger må få en sjanse, sa nordmannen.

I et skadeskutt United har flere og flere unggutter fått sjansen, og United-manageren er tydelig på at det han hatt sitt å si for tabellplasseringen.

- Noen ganger skjer sånt med et så ungt lag som det vi har, sa Solskjær.

Kristiansunderen ser likevel lyst på den kommende tiden, tross alle skadene og utskiftningene.

- Jeg ser stadig forbedringer, og jeg tror vi vil sitte igjen med masse verdifull lærdom når vi er kommet oss gjennom dette, sa Solskjær.

Neste United-kamp spilles søndag mot Brighton på Old Trafford.