Solskjær: - Pogba og Rashford er tilbake

Ole Gunnar Solskjær må klare seg uten Phil Jones og Axel Tuanzebe, men har ellers en skadefri stall å velge fra før Tottenham-møtet fredag.

Mer enn tre måneder etter forrige Manchester United-kamp i Premier League, skal Ole Gunnar Solskjær få testet seg mot José Mourinho og hans Tottenham fredag.

Begge lagene hadde nøkkelspillere ute med skade da koronapandemien satte en effektiv stopper for Premier League-spill i midten av mars.

Vil gjøre fem bytter

På en videopressekonferanse dagen før møtet med Tottenham, avslører Ole Gunnar Solskjær at to av hans største stjerner er tilbake, etter å ha vært ute med skade siden i vinter.

- Marcus (Rashford) og Paul (Pogba) har vært ute i en lang periode nå, men de er tilgjengelig. Hvor lenge de får spille, får vi se.

- Vi har to spillere ute. Phil Jones og Axel (Tuanzebe) kommer til å gå glipp av denne kampen. Vi får se hvor ille det er, men bortsett fra det, er resten av stallen friske og tilgjengelig, sa Solskjær.

Nordmannen går langt i å antyde at han kommer til å benytte seg av alle fem byttene underveis i kampen.

- Det kommer an på kampene, selvsagt. Tre innbyttere er et riktig antall bytter for et lag i en kamp vanligvis, men vi kommer trolig til å bytte fem fordi vi må se etter spillerne. De har vært ute lenge, og Premier League er intens og tøff fysisk. De skal rett inn i en sesong etter dette også. Så det er en fin måte for å beskytte spillerne og sørge for at vi ikke pådrar oss unødvendige skader, sier Solskjær.

Hyller Rashford

Solskjær tok seg også tid til å hylle Marcus Rashford, som denne uken fikk gjennomslag på sitt krav om å videreføre ordningen med gratis mat for fattige barn i England.

- For meg som manager har det vært fantastisk å følge Marcus. Han har ikke bare fått statsministeren til å ombestemme seg. Han er et topp menneske. Han har tatt med sine egne erfaringer som barn for å hjelpe så mange barn, sa Solskjær.

- Han har allerede vært kaptein for klubben i ung alder, og han forbedrer seg hele tiden sine menneskelige egenskaper, som er det viktigste for en United - i tillegg til ferdighetene som fotballspiller.

Kampen mellom Tottenham og Manchester United har avspark klokken 21.15 fredag kveld.