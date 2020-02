Solskjær: - Rashfords skade er kanskje verre enn vi trodde

Ole Gunnar Solskjær er usikker på om Marcus Rashford spiller igjen denne sesongen.

Marcus Rashford har ikke vært på banen for Manchester United siden hjemmekampen mot Wolverhampton 15. januar.

United-spissen ble byttet inn i FA-cupkampen, men spilte bare et drøyt kvarter før han måtte ut med skade.

- Håper han spiller denne sesongen

På en pressekonferanse før torsdagens Europa League-møte med Club Brugge avslører Ole Gunnar Solskjær at det kan ta lang tid før Rashford er tilbake.

- Han var på en scan, og det var kanskje mer alvorlig enn vi hadde håpet og trodd. Han følte seg fin noen dager før det. Jeg visste ikke at det ville ta så lang tid. Det er viktig at vi ikke presser han tilbake for fort. Det kommer til å ta noen måneder, sa Solskjær, som ikke kunne forsikre om at Rashford spiller igjen denne sesongen.

- Jeg håper han kommer til å spille igjen denne sesongen, men det blir bare «touch and go» til siste slutt. Er han ikke frisk nok, spiller han ikke EM, sa Solskjær.

SLITER MED RYGGEN: Marcus Rashford har problemer med en ryggskade og har ikke spilt for Manchester United den siste måneden. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Pogba langt unna retur

Midtbanestjernen Paul Pogba har ikke vært i aksjon for United siden 2. juledag, og ifølge Solskjær nærmer det seg heller ikke retur for franskmannen.

- Han har ikke vært med på trening med laget ennå, så det spørs nå han føler seg klar for det. Han er ikke i nærheten av det ennå, sa Solskjær.

Pogbas agent Mino Raiola gikk nylig til frontalangrep på nordmannen, noe som sådde ytterligere tvil rundt franskmannens framtid på Old Trafford.

Pogba har de siste overgangsvinduene blitt koblet til blant andre Real Madrid, PSG og Juventus.