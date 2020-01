Solskjær: – Et vanskelig vindu

Ole Gunnar Solskjær hadde intet nytt å melde på spillerfronten fire dager før overgangsvinduet stenger.

Manchester United-manageren holdt tirsdag pressekonferanse foran returkampen i ligacupens semifinale mot byrival Manchester City. Han fikk tidlig spørsmål om den United-koblede midtbanestjernen Bruno Fernandes i portugisiske Sporting.

– Jeg har ingen oppdateringer til dere nå. Tankene mine er bare på kampen (onsdag). Vi har spillere her som jobber hardt for å komme tilbake. Og hvis det finnes noe der ute, så følger klubben det opp, sa Solskjær og la til at det er vrient å hente gode spillere midtveis i sesongen.

– Det er et vanskelig vindu. Jeg kan ikke huske hvor mange overganger vi har gjort i januar. Henrik (Larsson) er én. Nemanja (Vidic) og Patrice (Evra) var gode. Det er vanskelig, veldig vanskelig. For klubbene vil ikke miste sine beste spillere.

Samtidig kom Solskjær med en liten spådom om en januarsignering som – enn så lenge – har floppet i storklubben.

– Alexis (Sánchez) kommer tilbake hit til sommeren og motbeviser oss alle, smilte han.

Dårlig utgangspunkt

United får en svært vrien jobb med å ta seg til finalen i ligacupen. Laget ligger under 1-3 etter første oppgjør på hjemmebane og må slå City med minst to mål onsdag kveld.

– Vi trenger en helt perfekt prestasjon for å slå et sånt lag med to mål på bortebane. Samtidig er det enkelt: Vi må score to flere enn dem. Det vil være en god start ikke å slippe inn, sier Solskjær.

I ligacupen gjelder ikke bortemålsregelen, og det spilles heller ikke ekstraomganger før i finalen. Dersom kampen skulle ende med tomålsseier til United, vil oppgjøret gå rett til straffesparkkonkurranse.

Godt minne

Solskjær bruker fjorårets åttedelsfinale mot Paris Saint-Germain i mesterligaen som inspirasjon foran kampen. Da snudde United 0-2-tap på hjemmebane til avansement med 3-1 borte.

– Nå må vi gå tilbake i hukommelsen og tenke på PSG. For vi har gjort det før, og det gir oss håp.

United slo City 2-1 på bortegress i ligaen i desember, men da var de lyseblå byrivalene i en helt annen form.

– Vi traff dem sist da de slet litt, og siden har de spilt virkelig bra. Vi har også mistet Scott (McTominay) og Marcus (Rashford) siden den kampen. Det blir vanskelig, men vi må gå for det første målet, sier United-sjefen.

Tre dager etter City-kampen spiller United hjemme mot Wolverhampton i Premier League. Deretter venter to ukers vinterpause før bortekampen mot Chelsea 17. februar.

