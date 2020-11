Solskjær: – Venter aldri noe annet enn kritikk

Det blåser rundt Ole Gunnar Solskjær etter tapene mot Arsenal og Basaksehir. Manchester United-sjefen er trygg på at spillerne hans kan slå tilbake mot Everton.

Solskjær ble konfrontert med at det stilles spørsmål rundt både ham og United-spillerne da han fredag holdt pressekonferanse foran bortekampen på Goodison Park.

Det er slikt som følger med managerjobben i en av verdens største fotballklubber, fastslo nordmannen.

– Det er krav til spillere, manager og trenere i Manchester United. Vi er i den beste og største klubben i verden. Da venter du ikke noe annet en kritikk, sa Solskjær og fortsatte:

– Det handler om hvordan du håndterer det. Det jeg har sett fra guttene er at de har vært veldig fokuserte siden vi kom tilbake (fra Tyrkia).

Såret

Det blir ikke all verdens tid til omstilling mellom kampene i det svært hektiske høstprogrammet. United-laget landet i Manchester torsdag morgen etter bortekampen i Istanbul. Lørdag formiddag står Everton på motsatt banehalvdel.

– I går ble en dag med slitne hoder og bein. Vi kunne ikke gjøre stort. Men i dag har vært en bra og for en gangs skyld solfylt dag i Manchester, og guttene er klare for å slå tilbake. Vi er alle såret, og det er aldri høy når du taper to kamper på rad. Men du må reagere på det, sa United-sjefen.

Han understreket flere ganger at han tror på spillerne sine. Flere av dem er blitt anklaget for å ha lidenskap nok når de spiller.

– Tidene nå er annerledes og merkelige. Fotballen er ikke den samme uten fans, og ingen har tidligere vært i situasjonen som spillerne er i å, med usikkerhet på grunn av pandemien og mange kamper. Det er lett å sitte hjemme og tro at fotballen er den samme. Men vi må passe på spillerne og ta vare på dem. Det er noe jeg tenker mye på.

– Jeg tror definitivt på disse guttene, og jeg er sikker på at de kommer tilbake og viser hvor mye de bryr seg.

Ligger tynt an?

De nylige tapene og Uniteds elendige hjemmestatistikk i ligaen i høst (0-1-3) har ført til stadige spekulasjoner om at Solskjær kan få sparken. At tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino nylig meldte seg klar for å jobbe igjen, har ikke dempet rykteflommen.

På pressekonferansen fikk Solskjær spørsmål om han fortsatt har troen på at han kan oppnå suksess som United-sjef.

– Ja. Hvorfor skulle jeg ikke det? Hvis ikke jeg tror på mine egne kvaliteter, og på spillernes og støtteapparatets kvaliteter, hvem skal gjøre det da? Jeg ser ikke på ett eller to resultater og faller sammen som et korthus. Det er opp- og nedturer i fotballen, og du må tro på deg selv og spillerne.

