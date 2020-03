Solskjær avslører at han kunne blitt Liverpool-spiller: - De ville ha meg

Da nordmannen forlot Molde i 1996 skal Uniteds erkerivaler ha vært en av klubbene som var interesserte.

Ole Gunnar Solskjærs tid i Manchester United mellom 1996 og 2007 anses som kanskje den største fotballkarrieren i norsk fotballhistorie. Nordmannen var med på den virkelige storhetstiden under legendariske sir Alex Ferguson.

Sammen med spillere som Ryan Giggs, David Beckham og Paul Scholes var nemlig Solskjær med å vinne hele seks Premier League-trofeer, samt to titler i den engelske FA-cupen.

Mannen fra Kristiansund, som i dag er hovedtrener for Manchester United, vil nok uansett huskes aller best for scoringen på overtid mot Bayern München i 1999, som sikret Manchester United deres første Champions League-tittel siden 1968.

Kunne blitt Liverpool-spiller

En av de historiene som ikke er best kjent for folk er kanskje den at nordmannen fort kunne endt opp i en helt annet klubb enn Manchester United. Rettere sagt, han kunne endt opp i Liverpool:

- Både Liverpool og Bayern München ville hente meg. Det samme gjaldt Cagliari, PSV Eindhoven og et par andre lag også. Men jeg hadde ikke endret historien. Det var kun et valg. Det var fantastisk da jeg fikk muligheten, sier Solskjær til Uniteds hjemmeside.

Han forteller at han ble kalt inn mot kontorene hos Moldes direktører der han ble presentert med tilbudet fra United. Etter å sagt ja, måtte klubbene handle raskt da Moldes direktører, så vel som United-direktør Martin Edwards alle skulle på ferie.

- Privatflyet deres var i ustand, så de måtte bestille og låne et helt nytt fly kun for å få meg over til Manchester, forteller Solskjær.

MATCHVINNER: Solskjær sendte Liverpool ut av FA-cupens fjerde runde i 1999. Foto: Wilcock Peter Wilcock (Pa Photos)

På Old Trafford ventet selveste sir Alex Ferguson, og ifølge Solskjær ble han bedt på et måltid med den legendariske skotten inne på stadion. Der fikk han servert den britiske klassikeren fish and chips.

- Jeg var nervøs, fordi jeg var så redd for at jeg kom til å si noe dumt, og gi et dårlig førsteinntrykk. Jeg visste at han ikke hadde sett meg spille, så det var et viktig møte for meg, forteller Solskjær.

Etter at møtet hadde vart i drøye 45 minutter hadde Solskjær fått beskjeden om at han etter all sannsynlighet skulle spille på Uniteds reservelag de første seks månedene, og deretter muligens få en sjanse på førstelaget.

Legendarisk

Mens Molde og United forhandlet frem de siste detaljene ble Solskjær gitt en tour rundt Uniteds hjemmebane. Da han hadde røpet for guiden at han var på plass på stadion for å signere, så ble han gitt en penn som han siden brukte for å signere sin første United-kontrakt.

- Jeg tror det var det stolt øyeblikk for ham også, sier Solskjær.

Solskjær forteller at Nicky Butt, som nå er akademisjef i United, var den første han møtte på The Cliff, det gamle treningsfeltet United hadde før de flyttet til Carrington.

Mens førstelaget spilte mot Everton, så spilte nordmannen reservelagskamp borte mot Oldham, der han scoret to mål. Det skulle ikke ta lang tid før han fikk sjansen på førstelaget til United.

Seks minutter inn i sin debut mot Blackburn, etter å ha blitt byttet inn, scoret han sitt første mål for United. Deretter startet en av tidenes aller største fotballkarrierer i norsk målestokk.

Solskjær forlot United i 2007 da han måttet legge opp grunnet kneskade. Han ble siden resverelagstrener i klubben, før han tok over Molde i Norge. To opphold i gamleklubben, så vel som et mislykket forsøk i Premier League med Cardiff fulgte, før han fikk muligheten til å lede United etter José Mourinho.

Han fikk jobben som midlertidig trener i desember 2018, og ble siden ansatt som permanent United-sjef 28. mars 2019. Siden har han ledet de rødkledde fra Manchester.

