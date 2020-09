Solskjær avslører: Bet seg merke i van de Beek under en Molde-kamp

Manchester Uniteds nye storsignering imponerte Ole Gunnar Solskjær i en Europa Leauge-kamp i 2015.

Donny van de Beek ble klar for Old Trafford-klubben 2. september i en overgang som kan være verdt opp til 40 millioner pund.

Midtbanespilleren har imponert for Ajax de siste årene, men Solskjær har hatt god oversikt over Uniteds nye nummer 34 i mange år.

Han avslører nemlig at han bet seg merke i 23-åringen allerede i 2015 da Ajax møtte Molde i Europa League.

Solskjær sto da på sidelinjen som Molde-sjef, og ble særlig imponert over van de Beeks innstilling etter at unggutten stanget det nederlandske storlaget i ledelsen.

- Jeg har fulgt Donny. Han scoret sitt første mål mot Molde i 2015. Vi spilte 1-1 i Amsterdam og han scoret på en fantastisk heading, sier United-manageren og fortsetter.

Scoringen kom etter at van de Beek uredd satte hodet til ballen. Midtbanespilleren stanget både ballen i mål, men fikk også et ublidt møte med tidligere Molde-spiller Joona Toivio.

Det resulterte i et blodig kutt over øyet.

- Han skallet faktisk med min midtstopper, så han var veldig modig. Det var i starten av kampen så jeg likte hans smittsomme innstilling. Han har alltid et smil om munnen, sier den tidligere Molde-treneren og skryter av sin nye elevs pågangsmot og vilje, sier Solskjær.

Han er imidlertid klar på at han har hentet inn flere meninger enn sin egen rundt van de Beek før de hentet ham til Manchester United.

- Jeg har snakket med Edwin van der Sar og andre spillere som kjenner han. Du bruker folk du kjenner og stoler på deres vurdering av karakteren. Han er en allsidig og intelligent spiller som har mye energi og entusiasme. Han utvikler seg hele tiden, er Solskjærs attest.

1-0: Her har Donny van de Beek nettopp satt inn ledermålet for Ajax mot Molde i 2015 etter å ha skallet med en Molde-forsvarer. Foto: Peter Dejong (AP)

Solskjær-prat ble avgjørende

Van de Beek skal ha hatt flere muligheter etter å ha imponert for Ajax, men valget falt til slutt på Manchester United.

Den anerkjente sportsavisen The Athletic skriver at nederlenderen insisterte på å få snakke med Solskjær og at nordmannen spilte en sentral rolle da United til slutt kapret spilleren.

En kilde som angivelig står van de Beek nær skryter til The Athletic om jobben Solskjær gjorde.

- Enhver trener kan si at de ønsker deg, men det kreves en veldig spesiell trener til å forklare deg akkurat hvorfor de vil ha deg. Ole overbeviste Donny fullstendig, sier den ikke navngitte kilden.

23-åringen kan brukes i flere posisjoner på midtbanen, men er ventet å kapre en plass ved siden av Paul Pogba bak Bruno Fernandes.

Solskjær håper nyervervelsen også kan tilføre flere mål fra midtbanespillerne.

- Våre spisser scoret en del mål forrige sesong, og Bruno (Fernandes) kom inn og scoret mål, men vi trenger mål fra hele laget for vi scoret ikke nok til å utfordre de beste, sier han.

Han påpeker at van de Beek blant annet tilfører kreativitet og spilleforståelse.

- Han kan se rom og komme fra dypet på riktig tidspunkt. Timingen hans er fantastisk.

Kort pre season

Van de Beek, Solskjær og Manchester United serieåpner en uke etter flere av sine konkurrenter som følge av semifinalespill i Europa League forrige sesong.

Oppkjøringen har nok blitt mer brokete enn Solskjær hadde håpet, blant annet fordi klubbkaptein Harry Maguire ble arrestert på den greske øya Mykonos som følge av tumulter med politiet.

Midtstopperen er imidlertid tilbake i Manchester og klar til United serieåpner mot Crystal Palace 19. september.

- Vi ser fram til den neste sesongen. Den har kommet så raskt etter forrige sesong, og forberedelsene er veldig forskjellig fra hva som er vanlig her. Med alle kampene vi hadde i Europa League, måtte vi nesten ta dem som vår pre season. Deretter ga vi guttene noen uker fri og nå er vi i ferd med å bli klare, sier Solskjær.