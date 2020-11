Solskjær er bookmakernes favoritt til å få sparken først

Presset øker på Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær etter ny nedtur.

Etter en svak start på 2020-2021-sesongen er Ole Gunnar Solskjær de engelske bookmakernes favoritt til å bli den neste Premier League-manageren som får sparken.

Lavest odds av alle tilbyr Betfair Exchange, med 1,44 ganger pengene for et vellykket spill på at nordmannen forlater managerjobben først.

- Ble ansatt for å gjøre en jobb

Champions League har i sesonginnledningen vært halmstrået Solskjær har klamret seg til, etter seirer mot både Paris Saint-Germain og RB Leipzig. Etter tap mot Istanbul Basaksehir onsdag og en foreløpig 15. plass i Premier League, øket imidlertid presset på nordmannen.

Etter nederlaget i Istanbul ble Solskjær spurt om fremtiden sin som Manchester United-manager.

- Jeg avstår fra å kommentere slike ting. Selvfølgelig er det tidlig i sesongen, og meninger vil det alltid være. Man må være sterk. Jeg ble ansatt av klubben for å gjøre en jobb, og den gjør jeg etter beste evne sammen med støtteapparatet mitt, svarte Solskjær.

SLITER: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har fått en dårlig start på sesongen. Nå øker presset på manageren. Foto: (AP)

United-legender skylder på spillerne

Etter helgens 0-1-tap hjemme mot Arsenal uttalte United-legende og tidligere lagkamerat av Solskjær, Roy Keane, at han tror Solskjær vil få sparken. Iren ga spillerne skylden.

- Ole kommer til å miste jobben på grunn av disse spillerne. Det er så sikkert som at natt følger dag. Det er det som kommer til å skje, sa Keane ifølge The Mirror.

- Noen ganger sier man at det ikke er nødvendig å få panikk, men med dette resultatet og prestasjonene er det faktisk på tide med panikk. Jeg vurderer spillerne ut i fra opptredenen deres og jeg ser det ikke. Selv har jeg aldri latt det være opp til manageren å motivere meg, det må komme innenfra, sa Keane videre.

Iren pekte blant andre på Marcus Rashford og mente angrepsspillerens kropsspråk var svært negativt. Etter møtet med Istanbul Basaksehir onsdag får også Anthony Martial det glatte lag av en annen tidligere United-spiller, Paul Scholes.

- Jeg er en stor fan av Martial, men antallet ganger han bare går rundt ... han må innse at han er midtspiss. Nå og da må du flytte på deg hvis du skal score. Du kan ikke bare gå rundt foran to midtstoppere og ikke gjøre noe, sa Scholes.

I siste episode av sin Here We Go-podkast, sier den anerkjente journalisten Fabrizio Romano at United-ledelsen er fornøyd med Solskjær og har fremdeles troen på at han er rett mann for klubben.

I helgen får Ole Gunnar Solskjær en ny mulighet til å få fart på sesongen, når Everton er motstander på bortebane. Avspark på Goodison Park er 13.30 lørdag.