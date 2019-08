Ole Gunnar Solskjær fikk en drømmestart på sesongen etter et kontringsshow av Manchester United søndag. To mål av Marcus Rashford bidro til 4-0 over Chelsea.

– Andreomgangen var fantastisk. Vi forsvarte oss perfekt og kontret, sa Solskjær i et intervju gjengitt av TV 2. – Før pause var vi litt heldig. Det må vi bare innrømme. De hadde jo to avslutninger i stolpen. Harry Maguire gjorde akkurat det vi signerte ham for. Vi får mye selvtillit av det som skjedde etter pause. Verdens dyreste forsvarer, 880-millionersmannen Harry Maguire, klarte seg nemlig meget godt i sin United-debut – Vi var litt unøyaktige før pause, men alt ble bedre i andreomgangen, sa Maguire til Sky Sports. Feil Ledelsen kom etter 18 minutters spill. Rashford løp med ballen et godt stykke og ble etter hvert klumsete taklet av Kurt Zouma rett innenfor 16-meteren. Chelsea var i overtall i den situasjonen, og Zoumas manglende tålmodighet ble kostbar. Etter en kort VAR-sjekk vispet Rashford ballen hardt, høyt og sikkert inn til 1-0. – Jeg hadde vært svært oppgitt over Zouma. Alle vet at Rashford i slike situasjoner alltid gjør det samme. Han går innover i banen for å få ballen på sin beste fot (høyre), sa tidligere United og Chelsea-manager José Mourinho i Sky Sports-studioet. Solskjær knyttet høyreneven og feiret ledelsen på sidelinjen. Men det kunne sett helt annerledes ut etter en frisk Chelsea-innledning. Nesten to ganger Tammy Abraham traff stolpen med et hardt skudd allerede etter fire minutter. David de Gea, Uniteds kaptein for kvelden, var helt utspilt i den situasjonen. Store deler av Old Trafford pustet lettet ut da ballen gikk i metallet og skjøt fart ut på banen igjen. Det samme skjedde like før pause. Emersons skudd berørte både innsiden av stolpen og undersiden av tverrliggeren. De Gea hadde igjen flaksen på side. Litt tidligere hadde keeperen reddet godt med føttene på en avslutning fra Ross Barkley. Anthony Martial fullførte en United-kontring da han bredsidet inn 2-0 etter 65 minutter. Spillet var nesten ikke kommet i gang før Rashford løp fra Chelsea-forsvaret og utnyttet et Paul Pogba-pasning før han fikset 3-0 Vrient Debutanten Daniel James ordnet 4-0 etter nok en kontring. Da var det snaut ti minutter igjen å spille. Kampen var helt åpen på 1-0, men Uniteds dobbel gjorde Frank Lampards managerdebut til et mareritt. Uniteds neste kamp går borte mot Wolverhampton. Det er en motstander som slo United to ganger og spilte én uavgjort på tre kamper forrige sesong. Chelsea hjemmepremiere spilles søndag og går mot Leicester. United klarte bare sju poeng av 30 mulige mot de andre fem storklubbene forrige sesong. Søndag startet Solskjær sesongen med å ta de tre første som var tilgjengelig. I tillegg holdt laget hans nullen. Det maktet United bare to ganger på 19 forsøk i 2018-19. Gary Neville tok ikke av på vegne av United etter den klare seieren. – Stopp opp litt. Det er små marginer i fotball. Chelsea kunne fort ha scoret to-tre mål før pause, sa han i Sky Sports-sendingen. (©NTB)