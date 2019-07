Solskjær etter sliteseieren mot Kristiansund: – Ikke noen topp prestasjon

Manchester United presset og presset, men først på overtid scoret de i 1-0-seieren over Kristiansund i treningskampen på Ullevaal stadion tirsdag.

Foran et utsolgt Ullevaal skapte United en hel haug med sjanser, men det måtte over 90 minutter til før de overlistet nordmøringene. Juan Mata ble felt av Kristiansund-keeper Andreas Vaikla, og satte selv inn den avgjørende scoringen på et straffespark.

United-manager Ole Gunnar Solskjær satt på benken i hovedstaden og så hans lag vinne sin femte strake kamp i sesongoppkjøringen. Han fikk også se sønnen Noah (19) bli byttet inn for Kristiansund i sluttminuttene. På benken satt United-manageren med yngstesønn Elijah (10).

Vil ha bedre avslutninger

Han var ikke helt fornøyd med det han fikk se av sine spillere i Oslo.

– Vi har fullt av skudd og avslutninger, men vi får ikke til det siste. Vi har ikke gnisten og gløden på siste tredel. Jeg kan forstå litt av det med all reisingen. Vi har vært på turné. Men det er ikke noen topp prestasjon, sa han til TV 2.

Tidligere i sesongoppkjøringen har United slått Perth Glory, Leeds United, Inter og Tottenham i tur og orden. Storklubben ser ut til å være i rute før Premier League-starten mot Chelsea 11. august.

– I dag var prestasjonen kanskje svakere enn vi håpet, men noen ganger må man ta et steg bakover for å ta to fram, sa United-manageren.

Han poengterte at hans lag må bli mer effektive foran mål.

Kristiansund-keeperne vartet opp med en rekke gode redninger. Etter kampen fikk de ros av matchvinner Mata.

– Det var ikke enkelt for oss. Vi hadde kontroll på kampen, vi hadde sjanser, men keeperne deres var fantastiske i dag, sa han til TV 2.

United-sjanser

United startet med et sterkt lag i Oslo tirsdag. Med unntak av Paul Pogba hadde Solskjær valgt å stille med et tilnærmet toppet lag mot Kristiansund.

Ikke overraskende var det den engelske storklubben som tok initiativet. United trillet ball, men spilte seg ikke til de store sjansene i åpningen. Kristiansund yppet seg til tider på kontringer.

United fortsatte å presse på, og utover i omgangen styrte de alt og skapte en rekke sjanser. Etter drøye 20 minutter fikk Jesse Lingard den første store muligheten, men avslutningen gikk via et bein og landet på nettaket.

Deretter fikk Marcus Rashford, Nemanja Matic og Scott McTominay alle store muligheter. Når de ikke bommet på målet, sto Kristiansund-keeper Sean McDermott i veien. Eliteserieklubben var heldige som ikke lå under til pause.

Nærmest var McTominay som traff stolpen bare noen minutter før hvilen.

Gyllen mulighet

Også etter pause var det engelskmennene som presset, men det var Kristiansund som skulle få den første muligheten. Og det var en veldig stor sjanse.

Sondre Sørli fikk stå alene på bakre stolpe etter 52 minutter, men avslutningen gikk like utenfor.

Fem minutter senere var det Uniteds hurtigtog Daniel James som fikk muligheten. Kristiansund-keeper Serigne Mor Mbaye, som ble byttet inn i pausen, stoppet nysigneringen. Like etter var samme Mbaye godt med på notene da Rashford testet skuddfoten.

Da timen var spilt gjorde Solskjær en rekke bytter. Inn kom blant andre Pogba. En annen innbytter, unggutten Tahith Chong, testet skuddfoten på direkten. Nok en gang reddet Mbaye.

United fortsatte å prøve. Kvarteret før slutt dro 17 år gamle Mason Greenwood seg fri, men skuddet gikk like utenfor. Minutter senere var Fred nære å score på et nydelig langskudd.

Chong fikk nok en stor sjanse, men heller ikke da ble det nettsus.

Minutter før slutt ble det et spesielt øyeblikk. Da ble Noah Solskjær (19) byttet inn for Kristiansund. Sønnen til United-manageren ble møtt med et stort jubelbrøl.

På overtid kom avgjørelsen. Juan Mata ble felt. Spanjolen tok straffesparket selv og trillet inn 1-0.

