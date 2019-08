Solskjær får kritikk: - Han har skapt et problem

Straffesparkene til Manchester United skapet overskrifter i England.

Først bommet Paul Pogba. Deretter bommet Marcus Rashford. Straffespark, som egentlig skal være blant de største mulighetene et lag får, har blitt et problem for Manchester United.

Nå får Ole Gunnar Solskjær krass kritikk for måten han har løst klubbens filosofi rundt straffespark. I sin spalte for Daily Mail, går Martin Samuel kraftig til verks når han reagerer på Solskjærs opptreden.

- Ole Gunnar Solskjær har skapt et problem rundt straffespark for Manchester United på en måte det aldri skulle vært, skriver Samuel.

- På tide at han leder

Spaltisten, som tidligere har skrevet for både The Times og GQ, og som har vunnet flere priser som årets sportsjournalist i England, mener at mye av grunnen til Manchester Uniteds straffemisser handler om dårlig lederskap fra Solskjærs side.

- Det er ingen tvil om at han har ment det godt og ønsket å utruste og gi frihet til spillerne. Men dette skal ikke være deres valg. Det er hans. Det står «manager» (leder, journ.anm) på døra hans. Det er på tide at han leder, skriver spaltisten om nordmannen.

Viser til Ferguson

Avtalen i Manchester United skal ha vært at Pogba og Rashford begge kan ta straffer, og at de skal bli enige seg imellom ute på gressmatta. Samuel mener at Solskjær i stedet burde peke på Rashford og gi han tillit, så kan heller Pogba ta straffen om Rashford ikke er på banen.

- Det er enkle, tydelige instruksjoner. Det er lederskap, mener han, og skriver at det er slik Sir Alex Ferguson ville løst det, og da burde det også være slik Solskjær løser det.

- Solskjær har brukt så mange uker i Untied på å svare på spørsmål med «Hva ville Fergie gjort?». Vel, det er dette Sir Alex Ferguson ville gjort i denne situasjonen: Han ville ledet, avslutter Samuel.

