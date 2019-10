Solskjær får støtte fra Nicky Butt: - Vi er veldig, veldig heldige som har Ole som sjef

Ole Gunnar Solskjær er inne i en tung periode som Manchester United-manager. Nå får han ros fra viktige stemmer innad i sin egen klubb.

- Vi er veldig, veldig heldige som har en person som Ole som sjef. Det gjør jobben vår mye enklere.

Ordene tilhører Manchester United-profil Nicky Butt, som nå er leder av klubbens ungdomsavdeling.

I et intervju gjort med Press Accociation uttrykker Butt bekymring for at presset på klubbens største talenter kan bli for stort, og det er i den anledning den tidligere United-helten uttrykker sin beundring for sin norske sjef.

- Ole er enkel å ta kontakt med, og han kjenner klubben ut og inn. Han vet hva som kreves her. Selv om han ikke var et medlem av akademiet, kom han hit som en veldig ung gutt som ikke visste hva han skulle gjøre. Men han endte opp med å omfavne klubben og bli en del av familien her, sier Butt i intervjuet.

- Kjenner alle ned til 12-årslaget

Engelskmannen spilte for Manchester United fra 1992 til 2004 og ble Premier League-mester seks ganger. Han returnerte til United som reservelagstrener i 2012 og har - vært sjef for klubbens akademi siden 2016.

- I rettferdighetens navn har alle managerne de siste årene vært opptatt av å hjelpe akademiet. Noen er åpenbart enklere å tilnærme seg enn andre på grunn av personlige forbindelser, og vi er heldige for øyeblikket som har Ole i førersetet, sier han.

- Han har vært trener i akademiet, han tok trenerlisensen sin ved å jobbe med akademispillere og akademitrenere, så han kjenner omtrent det som kan krype og gå av folk helt ned til U12-laget vårt. Og det kan bare være en fordel, sier Butt.

STØTTER SOLSKJÆR: Manchester Uniteds akademisjef Nicky Butt, her med journalist Simon Peach i Press Accociation. Foto: Simon Peach (Pa Photos)

Støtten kommer på et godt tidspunkt for hardt pressede Ole Gunnar Solskjær.

Etter den positive United-forestillingen mot Liverpool, som dog endte med et småskuffende 1-1-resultat etter en sen utligning, ligger Old Trafford-klubben på 14.-plass med 10 poeng etter ni runder.

Det er klubbens svakeste ligastart i Premier League-æraen.

- Kanskje Liverpool-kampen snur sesongen

Flere spekulerer i om nordmannens dager som United-sjef kan være talte innen jul.

Men Solskjær velger å se glasset som halvfullt etter den gode kampen mot rivalene fra Anfield.

- Kanskje dette vil snu sesongen for oss. Gutta er skuffet fordi vi føler vi burde ha vunnet. Og det er et godt tegn for en manager, å se gutta virkelig er skuffet etter å ha tatt ett poeng mot Liverpool, sa Solskjær etter kampen.

Liverpool hadde 68 prosent ballinnehav i søndagens kamp. United hadde 32 prosent, den laveste prosenten United har hatt på Old Trafford siden 2003/04-sesongen, ifølge Sky Sports.

Woodward-støtte

Solskjærs puls senkes nok uansett av støtten han har fått av United-direktør Ed Woodward i det siste. I et intervju med BBC manet også han om tålmodighet med nordmannens prosjekt.

- Det som skjedde midt i forrige sesong kjennes relevant for hva vi ønsker å oppnå her, og hvor vi ønsker å være. Den gangen så vi et lag spille rask, flytende fotball med tydelige kjennetegn for stilen og filosofien manageren ønsker, sa Woodward ifølge BBC.

- Ole har også fått tilbake en disiplin i miljøet som kanskje vi har manglet de siste årene. Han er i ferd med å bygge en tropp som respekterer klubbens historie, en tropp som jobber hardt og respekterer lagkameratene sine. Ingen er større enn klubben, sa United-direktøren.

Nå fortsetter sesongen med Europa League-kamp borte mot Partizan torsdag kveld. Så venter Norwich på bortebane i Premier League-oppgjøret som spilles søndag 27. oktober.

Fakta om Ole Gunnar Solskjær som Manchester United-manager:

* 41 kamper: 19 seirer, 10 uavgjort og 12 tap

* Seiersprosent 46,3.

* To seire, to uavgjort og åtte tap på de tolv siste kampene.

* United hadde bare ett tap på de første 17 kampene under Solskjær. (NTB)