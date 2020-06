Solskjær følger fortsatt med Moe og Molde: - Det gikk noen meldinger

Manchester United-sjefen setter fortsatt av tid til å følge sin tidligere klubb.

MOLDE (Nettavisen): For til tross for at managerjobben i Manchester United er en av verdens mest krevende i fotballsirkuset, er Ole Gunnar Solskjær fortsatt opptatt av å følge med sin tidligere klubb.

Etter at Molde-laget slo Aalesund 4-1 i serieåpningen, tikket det nemlig inn en melding på telefonen til hovedtrener Erling Moe, som jobbet under Solskjær før han tok jobben i Manchester.

- Ole er utrolig flink og interessert. I den første kampen satt han hjemme og fulgte med, og da går meldingene, forteller Moe til Nettavisen.

- Det kom en melding etter kampslutt?

- Ja, ja. Om hva som var bra, hva som var mindre bra samt lykkeønskninger. Ole er fin, og glemmer aldri hvor han kommer fra, avslører han.

Les også: Ole Gunnar Solskjær er mye tøffere enn folk tror - og han kan fortsatt vise seg å være riktig mann for Manchester United (+)

STORSEIER: Erling Moe så sitt Molde slå Aalesund 4-1 i den utsatte seriepremieren. Foto: Marius Simensen

Sparrer fortsatt om mulige signeringer

Nettavisen møter hovedtreneren på en solfylt Aker Stadion, hvor han nettopp har ledet sitt lag i en av de siste treningene før storoppgjøret mot Rosenborg.

Etter at 49-åringen tok steget opp fra sin assistenttrenerjobb under Solskjær i 2018, førte han Molde til et etterlengtet seriegull forrige sesong.

Han har tidligere fortalt at han hadde jevnlig kontakt med Solskjær da sistnevnte var midlertidig manager i Manchester United og i utgangspunktet skulle returnere til Molde, men forteller at de to fortsatt diskuterer fotballfag.

I tillegg til støtteapparatet i klubben, er Solskjær nemlig én av flere Moe støtter seg på når det kommer til sparring om blant annet mulige signeringer for Molde.

Les også: Eikrem usikker til storkampen: Molde-leiren flirer av Trondsen-utspill

- Det er alltid slik at vi diskuterer og prater med flere personer i og rundt. Ikke bare om spillerlogistikk, men også fotballfaglige spørsmål, og da er han en av dem jeg støtter meg på, sier Molde-sjefen, som tidligere i sommer signerte Ola Brynhildsen fra Stabæk.

Han skryter varmt av sin forgjengers kontinuerlige interesse for klubben, men påpeker at det også er gjensidig.

- Vi her oppe følger med, og det har blitt noen flere United-supportere etter at han dro dit, så han har veldig mange tilhengere her i Molde.

FØLGER MED: Ole Gunnar Solskjær ser fortsatt Eliteserie-fotball. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

To lag med ulike premiereopplevelser

Mens Solskjær og hans United gjenopptok seriespillet i Premier League mot Tottenham fredag, skal Moe og hans mannskap i aksjon lørdag.

Klokken 20.30 kommer Rosenborg på besøk til det som er en av de største kampene i Eliteserien denne sesongen.

Begge de to klubbene er ventet å kjempe om ligagullet også denne sesongen, men de fikk en ulik opplevelse i serieåpningen.

Der Molde knuste Aafk 4-1 på fremmed gress og kommer til egen hjemmebane med tre poeng og selvtillit i bagasjen, skuffet trønderne med 0-0 mot Kristiansund etter en svak prestasjon.

Det førte umiddelbart til kritikk mot Eirik Hornelands mannskap, blant annet fra tidligere hovedtrener Kåre Ingebrigtsen.

- Jeg kan ikke si jeg ble skremt (av RBKs prestasjon, red. anm), men jeg vet at de er i samme situasjon som oss. Det er tidlig, og det har vært en spesiell tid og det at det tar litt tid før det blomstrer ser jeg på som ganske normalt. Så får de svare for seg selv, men jeg vet jo at den kampen blir knalltøff som alltid, forteller Moe.

Han er rask med å påpeke at det gjelder å nullstille hodene så fort som mulig som følge av det tette kampprogrammet. Han vet også at kampene mot Rosenborg lever sitt eget liv, litt uavhengig av form.

- Slik som oppgjørene mellom oss har blitt, er det bestandig knalltøffe affærer. Det som har skjedd i forkant har ikke så veldig mye å si når vi går inn til disse oppgjørene, avslutter han.