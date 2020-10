Solskjær forstår Greenwood-vraking

Ole Gunnar Solskjær sier han respekterer at Englands landslagssjef Gareth Southgate droppet Mason Greenwood etter skandalen på Island.

Der fikk han og Phil Foden besøk av to islandske jenter på hotellet natten etter kampen mot Island. Det var et klart brudd på reglementet i landslaget og det islandske pandemi-regelverket. Duoen ble kastet ut av troppen før neste kamp og vraket i den som ble tatt ut for et par dager siden.

– Mason er en av de beste spissene for England i framtiden. Jeg er sikker på at han skal spille mange landskamper. Dette har vært en viktig læring for ham. Mason må se på hvor han er, hva han må gjøre og hvordan han skal komme dit han vil, sa Solskjær på en pressekonferanse fredag.

– Jeg hadde en veldig fin prat med Gareth (Southgate) om de aktuelle United-spillerne. Jeg respekter Gareths beslutning.

Manchester United møter Tottenham hjemme i Premier League søndag.

