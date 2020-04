Solskjær forsvarer spillerne: – Enkle målskiver

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær forsvarer Premier League-spillerne mot kritikk om at de ikke er villige til å godta lønnskutt under koronakrisen.

– Noen ganger blir fotballen en enkel målskive. Jeg synes det er urettferdig å kritisere enkeltpersoner eller fotballspillere som gruppe, for jeg vet at de allerede gjør veldig mye positivt i lokalsamfunnet. Spillere gjør også mye for å hjelpe i situasjonen vi er i nå, sier Solskjær i et intervju med Sky Sports.

– Det pågår diskusjoner mellom spillerne og klubbene om hva slags bidrag de skal gjøre for å hjelpe. Dette er ingen enkel situasjon for noen, og å bli kritisert på denne måten er urettferdig i mine øyne.

Englands helseminister Matt Hancock krevde forrige uke at Premier League-spillerne skulle «gjøre sitt» og godta lønnskutt. Mange har ytret det samme på sosiale medier, særlig etter at spillerforeningen PFA motsatte seg Premier Leagues forslag om 30 prosents lønnskutt for alle PL-spillere.

PFA pekte på at det ville gi bortfall av skatteinntekter på 2,5 milliarder kroner og gå ut over helsevesenet (NHS).

Allerede før helseministerens utspill hadde Manchester United-kaptein Harry Maguire ifølge britiske medier bedt sine klubbkamerater om å gi 30 prosent av sin lønn til veldedige formål, spesielt sykehusene i Manchester.

Bedre avgjørelser

Mindre heldig har det vært når profilerte spillere som Jack Grealish (Aston Villa) og Kyle Walker (Manchester City) er blitt avslørt for brudd på myndighetenes retningslinjer mot spredning av viruset.

Det er ikke bare spillere som har fått kritikk. Liverpool høstet storm da klubben benyttet seg av myndighetenes permitteringsordning for å spare lønnsutgifter til ansatte i administrasjonen. Klubben måtte gjøre helomvending.

– Feil er gjort og gjøres av mange ulike folk, men det er sånt man lærer av. Nå handler det om å treffe bedre avgjørelser. Vi ønsker alle å hjelpe NHS og støtte lokalsamfunnet. Det er viktig at hver klubb gjør det den føler er rett, ikke fordi noen sier den skal gjøre det, sier Solskjær.

Positivt bidrag

Han mener at fotballen kan spille en positiv rolle når forholdene tillater det.

– Fotballspillere er vant til å være rollemodeller, og noen ganger blir de helter, men i øyeblikket må vi ta et steg tilbake og si at de virkelige heltene er helsearbeiderne som står i frontlinjen i kampen mot viruset. Jeg tror alle beundrer og setter pris på det de gjør, sier han.

– Fotball kan være godt for stemningen i landet og den enkeltes mentale helse, og når ting begynner å bli normale igjen kommer vi til å være glade for at det spilles fotball.

