Solskjær ga klar beskjed om Mourinho-spørsmål

Manchester Uniteds norske manager ønsket å snakke minst mulig om José Mourinho og Mauricio Pochettino på fredagens pressekonferanse.

Det var liten tvil om at sparkingen av Mauricio Pochettino og ansettelsen av José Mourinho i Tottenham ville bli tema da Ole Gunnar Solskjær møtte pressen i Manchester fredag.

Det var imidlertid United-manageren lite interessert i å snakke om to dager før møtet med Sheffield United i Premier League.

- Fint å ha Mourinho tilbake

Det ga han klar beskjed om allerede før et eneste spørsmål var stilt på fredagens pressekonferanse.

- Jeg beklager å skuffe dere, men dette kommer ikke til å handle om José eller Mauricio, men jeg skal svare på et par. Jeg kan begynne med å si at det er fint å ha José tilbake. Spesielt for dere, og kanskje for meg, så kan dere snakke og skrive om alt mulig annet, sa Solskjær til journalistene.

Solskjær la heller ikke skjul på at han syntes det var trist å få beskjed om at Pochettino hadde fått sparken tirsdag.

- Det er alltid trist når en av kolleagaene dine - en bra mann - mister jobben før jul. Det er aldri hyggelig å se. Jeg ønsker ham kun det beste.

Plages ikke av Pochettino-United-kobling

Pochettino har flere ganger tidligere - blant annet da José Mourinho fikk sparken - blitt koblet til United-jobben. Solskjær lar seg likevel ikke stresse av spekulasjonene om at argentineren igjen kan være en manager-kandidat for Manchester United.

- Nei, det plager meg ikke i det hele tatt. Jeg har den beste jobben i verden. Jeg er sikker på at om du har en jobb eller står uten jobb og du er manager, så ønsker du denne jobben. Det har ikke så mye å si. Jeg må fokusere på min jobb i Manchester United. Jeg snakker med Ed og eierne om hvordan vi skal ta klubben framover. Det endrer seg ikke av at en annen klubb bytter manager, sa Solskjær.

Nordmannen ga også en oppdatering på skadesituasjonen i klubben, og kunne fortelle at Scott McTominay er satt ut av spill i et par uker. Marcos Rojo er skadet, og det samme er Paul Pogba.

Axel Tuanzebe, Luke Shaw og Nemanja Matic er imidlertid tilbake i trening.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tar imot José Mourinhos Tottenham på Old Trafford 4. desember.