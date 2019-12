Solskjær gir stortalentet tillit fra start

Følg storkampen på Old Trafford her.

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM

Det er duket for storoppgjør i Premier League - et storoppgjør med rammer som tilsier at dette blir en kamp å huske.

José Mourinho returnerer til Old Trafford, hvor en hardt presset Ole Gunnar Solskjær stadig kjemper for å få Manchester United på rett kjøl igjen. Det prosjektet har nok Mourinho store ambisjoner om å utsette litt til.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Young (K), McTominay, Fred, James, Lingard, Rashford, Greenwood

Tottenham: Gazzaniga, Alderweireld, Vertonghen, Sanchez, Son, Winks, Kane, Sissoko, Alli, Aurier, Moura.

I livesenteret under kan dere følge alt som utspiller seg på Old Trafford fra klokken 20.30: