Solskjær hyller Fernandes: - Hans hjerne er kjappere enn mange

Uniteds trener har latt seg imponere av den vinterens storsignering.

En av vinterens store overgangssager dreide som om hvorvidt Manchester United kom til å signere den portugisiske midtbanespilleren Bruno Fernandes fra Sporting Club i Lisboa.

Mot slutten av vinduet kom United og Sporting til enighet om 25-åringen fra Maia. Sporting bekreftet at avtalen til slutt kan bli verdt hele 80 millioner euro, dersom Fernandes og United oppnår alle klausuler i kontrakten.

Siden har den tidligere Udinese- og Sampdoria-spilleren rukket å få sin debut for United. Den kom i det målløse oppgjøret mot Wolves i Premier League tidlig i februar.

Lettet

Solskjær har uansett rukket å la seg imponere av mannen som gjorde det til en vanesak å bøtte inn mål og målgivende i den portugisiske toppdivisjonen:

- Totalt sett så er han en veldig, veldig god fotballspiller, og hans hjerne er kjappere enn mange andres. Han har et hav av ferdigheter som vi kommer til å bli vant med, sa Solskjær til Manchester Uniteds offisielle hjemmeside.

- Vi kommer til å bli vant med ham, og han kommer til å bli vant til oss. Hans pasninger, hans avleveringer og hans bevegelser .. jeg er bare så lettet over å se at han koser seg.

IMPONERER: Bruno Fernandes har imponert Ole Gunnar Solskjær Foto: Jason Cairnduff (Reuters)

Såpass ivrig skal portugiseren ha vært etter sin overgang at Solskjær tidvis har måttet tvinge ham til å avslutte treningene sine:

- Han trener og trener og trener, så formen og entusiasmen er på topp, sier Solskjær.

Fernandes virket målfarlig i sitt første oppgjør for United, og testet Wolves-keeper Rui Patrício med flere skudd i sin første offisielle kamp for de rødkledde fra Old Trafford.

Denne sesongen har Fernandes levert hele 15 scoringer på 28 kamper fra sin midtbaneposisjon i Sporting. I 2018/2019-sesongen stoppet landslagsspilleren på smått vanvittige 33 scoringer på 53 kamper totalt.

Solskjær og United nyter for tiden vinterpausen som nylig har blitt innført for lagene i Premier League. Den norske treneren har tatt med seg laget sitt til Marbella for å holde de i form inn mot den andre halvdelen av sesongen.

Ighalo mot Chelsea

En som ikke er med til den sørlige delen av Spania er Uniteds andre store signering i januar, nemlig Odion Ighalo. Den tidligere Lyn-spilleren er på lån ut sesongen fra kinesiske Shanghai Shenhua.

United har valgt å ikke ta ham med til Spania, da de har fryktet for potensielle innreiseproblemer tilbake til England. Dette som følge av at Ighalo ankom England fra Kina.

- Odion blir værende i Manchester fordi han kom fra Kina innen de siste 14 dagene. Grunnet situasjonen i Kina så er vi ikke sikre på om han får dra tilbake til England dersom han forlater landet igjen, fortalte Solskjær til MUTV, ifølge The Guardian, i forkant av turen til Marbella.

Det kan uansett virke som Solskjær får gode rapporter på hvordan nigerianeren har respondert på treningen i England. Han forteller nemlig at den tidligere Watford-angriperen fort kan bli klar til det viktige oppgjøret mot Chelsea:

- Han kommer til å reise med oss (til bortekampen mot Chelsea, jour.amn). Vi får se hvordan arbeidet med formen hans har gått denne uken, men jeg tror vi kommer til å se ham i form, sier Solskjær.

MINNER: Odion Ighalo kan få sin United-debut mot Chelsea. Her fra tiden i Watford. Foto: Frank Augstein (AP)

- Vi ønsker å introdusere ham kjappest mulig i troppen, og han er helt desperat etter å spille for oss, forklarte Uniteds norske trener.

Ighalo spilte i Premier League med Watford mellom 2014 og 2017 før turen gikk videre til kinesisk fotball. Der scoret han 36 mål på 55 kamper for Changchun Yatai, før storklubben Shanghai Shenhua snappet ham opp i 2019. Han står med 10 mål på 19 kamper for Shanghai-laget.

Han står også med 16 mål på 35 kamper for det nigerianske landslaget, og ble toppscorer under Afrikamesterskapet i 2019 med fem mål. Nigeria tok til slutt bronse i mesterskapet.